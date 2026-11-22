Din Manipur în Somalia. Un șoim Amur de doar 150 de grame a zburat 5.700 de kilometri deasupra mării în patru zile, fără odihnă

4 minute de citit Publicat la 08:00 22 Noi 2026 Modificat la 08:00 22 Noi 2026

Un șoim Amur de doar 150 de grame a zburat 5.700 de kilometri deasupra mării în patru zile, fără odihnă. FOTO: colaj X Supriya Sahu

Un șoim Amur tânăr, numit Alang, a parcurs fără nicio oprire 5.700 de kilometri, din statul indian Manipur până în Somalia, în doar 101 ore, adică aproximativ patru zile și cinci ore. Performanța arată rezistența uimitoare a uneia dintre păsările migratoare care parcurg cele mai mari distanțe din lume.

Potrivit celor mai recente date de monitorizare prin satelit, făcute publice de oficialii care urmăresc păsările, Alang a ajuns pe coasta Africii fără să se oprească nici pentru odihnă, nici pentru hrană, scrie India Today.

Între timp, un alt șoim, numit Apapang, străbătuse 4.100 de kilometri în 95 de ore și încă zbura deasupra Mării Arabiei.

Cele două păsări și-au început călătoria dintr-un loc de înnoptare din districtul Tamenglong, în Manipur. Acolo s-au hrănit și s-au odihnit aproape 25 de zile înainte de solicitanta traversare a oceanului.

Woohoo ! It’s happening again ! The ancient migratory routes are buzzing with activity. Our old friends, Amur Falcons Apapang and Alang, are on their way to Africa! After spending nearly 25 days at Chiuluan in Tamenglong, Manipur, the two have resumed their extraordinary journey. Look at the latest tracking map! Apapang, the male, has crossed peninsular India and reached the western coast near Goa, while Alang, the young female, is already far out over the Arabian Sea! Ahead lies one of nature’s most astonishing feats, a nonstop flight of nearly 3,000 km across the Arabian Sea towards Somalia. Imagine such tiny birds taking on an ocean with nowhere to land or rest! We are back on Amur Watch, following their journey with excitement, wonder and a little anxiety too. Safe skies, Apapang and Alang! With Dr Suresh @sureshwii Map: Manipur Amur Falcon Tracking Project – Phase 2 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) November 19, 2026

O călătorie de 5.700 kilometri deasupra mării

Șoimii Amur sunt păsări de pradă mici, cu o greutate de aproximativ 150 de grame, dar fac unele dintre cele mai spectaculoase migrații din regnul animal.

În fiecare an, ei pleacă din zonele de cuibărit din estul Rusiei, nord-estul Chinei și Mongolia spre zonele de iernare din sudul și estul Africii.

Ruta lor trece prin nord-estul Indiei, unde stoluri mari se adună în Manipur și Nagaland. Acolo se hrănesc cu insecte și își fac rezerve de energie pentru drumul lung care urmează.

And they have arrived in India ! Goosebumps ! The Amur falcons are back in Manipur, 11 days after leaving northeastern China. After all those moving dots we watched across continents and oceans, how lovely to know they are here again. And any guesses why they stop here? Yes, the termites ! As the monsoon retreats, winged termites emerge in enormous swarms across Manipur, Nagaland and neighbouring areas. Our tiny travellers arrive just in time for this feast, rich in the fat and protein that will help carry them to Africa. And what appetites ! Researchers estimate that a million Amur falcons can eat around two billion termites in just over a fortnight. Imagine that: an ocean crossing made possible by insects so small we barely notice them. For the next two to three weeks, they are expected to feast and rest in Tamenglong, watched over by communities who eagerly await their return. Then comes the leap that will have us holding our breath again: nearly 6,000 km to Somalia in around six days without landing, including some 3,000 km over the Arabian Sea. Come along. Our tiny superbirds have so much more to show us as Dr Suresh and team @WII track their incredible journey. @byadavbjp @moefcc @sureshwii @wii_india #AmurFalcons #BirdMigration #AmurFalconMigration — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) October 23, 2026

Una dintre cele mai grele etape este traversarea Mării Arabiei, unde păsările zboară mii de kilometri fără să aibă unde să se odihnească sau să se hrănească.

Călătoria lui Alang ilustrează foarte bine această etapă și rezistența pe care o cere.

Pe urmele păsărilor, de pe un continent pe altul

Cei doi șoimi au fost echipați cu transmițătoare ușoare prin satelit în noiembrie 2025, de cercetători de la Wildlife Institute of India (WII), în cadrul proiectului Manipur Amur Falcon Tracking Project. Cu ajutorul acestor dispozitive, cercetătorii le pot urmări deplasările, pot identifica rutele de migrație și pot înregistra cât timp zboară păsările între opriri.

Unbelievable but true ! Alang has made it to Somalia ! 5,700 km in 101 hours of NONSTOP flying! No rest, no landing, just sheer endurance across the Arabian Sea! And Apapang is still flying ! 4,100 km covered in 95 hours, NONSTOP! Magnificent little champions are blazing across the skies ? Info Dr Suresh @sureshwii @wii_india @IUCN @moefcc — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) November 21, 2026

Informațiile despre progresul lor au fost făcute publice de Supriya Sahu, oficial al statului Tamil Nadu.

Călătoria lor amintește și cât de importante sunt eforturile de conservare din nord-estul Indiei.

Comunitățile din Tamenglong au avut un rol esențial în protejarea locurilor tradiționale de înnoptare ale păsărilor. Datorită lor, mii de șoimi migratori se pot aduna în siguranță înainte de a-și continua drumul.