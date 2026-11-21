Cel mai mare baraj construit de castori din lume e vizibil din spațiu și e la fel de lung pe cât de înalt e Burj Khalifa

sursa foto: Getty

Printre construcțiile care se pot vedea din spațiu se numără Marile Piramide de la Giza, Marea Barieră de Corali din Australia și, oricât de surprinzător ar părea, un baraj ridicat de castori în Canada, scrie Discover Wildlife.

În Parcul Național Wood Buffalo, din nordul provinciei Alberta, aceste animale cu dinți mari și coadă lată ca o vâslă au construit un baraj la fel de lung pe cât de înalt este Burj Khalifa, cel mai înalt zgârie-nori din lume.

De la un capăt la altul, construcția se întinde pe 800 de metri, adică lungimea a opt terenuri de fotbal sau a 160 de girafe puse cap la cap.

› Vezi galeria foto ‹

Deși e uriaș, barajul este foarte greu de văzut cu ochiul liber. Wood Buffalo este cel mai mare parc național al Canadei și are o suprafață de 45.000 de kilometri pătrați, aproximativ cât Estonia, cât 18 țări de mărimea Luxemburgului sau cât 36 de milioane de piscine olimpice.

Barajul se află chiar în mijlocul parcului, departe de orice drum sau potecă, înconjurat de zone umede, mlaștini și o pădure boreală deasă. Nu e de mirare, așadar, că nu a fost descoperit de oameni, ci de un satelit care l-a surprins în imagini în 2007. Fotografiile din satelit puse ulterior la dispoziție de NASA au confirmat că barajul nu exista înainte de 1980, ceea ce înseamnă că ar putea avea până la 45 de ani.

Castorii sunt adevărați ingineri ai naturii. Prin ceea ce construiesc, ei modelează ecosisteme întregi și creează condiții în care pot prospera și alte specii. În acest caz, mai multe generații de castori au lucrat împreună la ridicarea barajului, folosind lemne roase și doborâte, noroi, pietre și vegetație.

Astăzi, barajul reține apa care se scurge din Munții Birch. Lacul format în amonte conține, potrivit estimărilor, aproximativ 70.000 de metri cubi de apă, adică vreo 70 de milioane de litri, suficient cât să umpli tot atâtea sticle de bere, limonadă sau lapte. Perimetrul întregii zone a barajului măsoară în jur de 2.000 de metri, iar suprafața sa ajunge la aproximativ 70.000 de metri pătrați. Pe scurt, e imens.

Imaginile din Google Earth arată că barajul s-a format prin unirea a două baraje inițiale și că adăpostește două vizuini, aflate la aproximativ 300 de metri una de cealaltă. Nimeni nu știe câți castori trăiesc acolo, însă aceleași imagini arată că, în jurul lui, se construiesc deja baraje noi.

În timp, acestea s-ar putea uni cu „barajul-monstru” și i-ar putea adăuga încă 50 până la 100 de metri în lungime în următorii zece ani. Așadar, cel mai mare baraj construit de castori din lume continuă să crească.