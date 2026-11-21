Au fost descoperite la Hong Kong rămășițele unui dinozaur care a trăit în urmă cu aproximativ 100 de milioane de ani

2 minute de citit Publicat la 08:00 21 Noi 2026 Modificat la 08:19 21 Noi 2026

La Hong Kong au fost găsite fosilele unui sauropod care măsura peste 20 de metri lungime. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Hong Kong au fost găsite fosilele unui sauropod care măsura peste 20 de metri lungime și care a trăit în perioada Cretacică. Acestea vor fi expuse la Hong Kong Heritage Discovery Centre, în Kowloon Park.

Sunt primele rămășițe de dinozaur descoperite vreodată în Hong Kong, exemplare despre care experții cred că au aparținut unui sauropod masiv din perioada Cretacică, ce măsura peste 20 de metri în lungime și mai mult de trei metri înălțime, relatează Il Messaggero. Începând de vineri, fosilele vor fi, în sfârșit, expuse publicului la Hong Kong Heritage Discovery Centre, în parcul Kowloon, în cadrul unei expoziții gratuite unde vor fi prezentate aproximativ 60 de artefacte extrem de rare.

O piesă lipsă din istoria sudului Chinei

„Această descoperire reprezintă prima atestare a acestui tip de dinozaur de-a lungul coastei sudice a Chinei”, a explicat Xu Xing, director al Institutului de Paleontologie a Vertebratelor și Paleoantropologie din cadrul Academiei Chineze de Științe, în timpul unei conferințe de presă susținute joi. „Aceasta a completat un gol în registrul fosil al vertebratelor din perioada Cretacică în Hong Kong și constituie o verigă lipsă importantă pentru înțelegerea distribuției dinozaurilor de-a lungul coastei sudice a Chinei.”

Fosilele au fost descoperite în octombrie 2024 pe insula Port Island, parte a Geoparcului Global UNESCO al orașului. După doi ani de pregătiri și cercetări, experții au ajuns la concluzia că cele 31 de resturi fosile ar putea aparține unui reprezentant al grupului Titanosauriformes, un tip de sauropod.

Sauropodele erau dinozauri erbivori cu gât lung, caracterizați prin corpuri masive și membre asemănătoare unor coloane. Acestea s-au numărat printre cele mai mari animale terestre care au existat vreodată și au fost răspândite pe scară largă în perioadele Jurasic și Cretacic.

Fosilele descoperite

Deși scheletul este incomplet, paleontologii au identificat cu certitudine porțiuni din osul iliac, osul pubian și femurul drept, precum și câteva vertebre caudale (din zona cozii) anterioare. Concentrarea rămășițelor în jurul zonei pelviene sugerează că toate aparțin unui singur individ. În plus, examinarea histologică a țesutului osos a indicat faptul că animalul ajunsese la vârsta adultă.

Expoziția

„Expoziția celebrează descoperirea semnificativă a primelor fosile de dinozaur din Hong Kong, oferind vizitatorilor o privire asupra aspectului acestor animale, precum și asupra istoriei orașului și a mediului său ecologic din vechime”, a declarat Bernadette Linn Hon-ho, Secretar pentru Dezvoltare, în cadrul ceremoniei de deschidere a expoziției.

Aceasta cuprinde 66 de grupuri de specimene. Pe lângă fosilele provenite de pe Insula Port, sunt expuse în oraș, în premieră, 46 de loturi din China continentală, dintre care 34 sunt clasificate drept comori paleontologice de Clasa I, aflate sub protecție națională.

Printre cele mai fascinante piese se numără un grup de Psittacosaurus, care oferă dovezi rare ale unui comportament social în rândul dinozaurilor, precum și scheletul unui Sinornithoides youngi din Mongolia Interioară, fosilizat într-o postură identică cu cea a păsărilor moderne în timpul somnului, cu capul ascuns sub unul dintre membrele anterioare.

Expoziția este gratuită și va rămâne deschisă publicului până la data de 12 mai 2027.