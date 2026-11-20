Guvernul Greciei interzice construirea de hoteluri noi în Santorini și Mykonos. Premierul acuză numărul prea mare de turiști

4 minute de citit Publicat la 23:20 20 Noi 2026 Modificat la 23:20 20 Noi 2026

Mitsotakis a avertizat că ridicarea unui nou hotel pe această insulă s-ar face în detrimentul podgoriilor. Foto: Getty Images

Grecia își schimbă strategia turistică pentru a pune frână turismului de masă. „Vrem mai puțini turiști, care să cheltuiască mai mulți bani”, a spus premierul Kyriakos Mitsotakis, potrivit ekathimerini.com. Astfel, pe faimoasele insule Santorini și Mykonos nu vor fi aprobate noi proiecte de construcții.

Premierul Greciei a spus joi, la conferința „Reimagine Tourism 2026”, organizată de Kathimerini, că guvernul său vrea să schimbe modelul turistic și să încurajeze turismul de înaltă calitate, în mai multe zone ale țării, nu doar în destinațiile deja arhipopulare.

Mitsotakis a adăugat, în acest context, că prioritatea din acest moment este protejarea resurselor existente, nu extinderea construcțiilor pe insulele deja afectate de turismul de masă.

„În acest moment, prioritatea este să protejăm ceea ce avem deja”, a declarat el, când a fost întrebat cum ar putea arăta Santorini și Mykonos peste 20 de ani.

Premierul grec a explicat că destinațiile populare au ajuns la limitele capacității infrastructurii lor, în special în lunile iulie și august, când se concentrează o mare parte din sosirile anuale de turiști.

În Santorini, de exemplu, au fost luate deja măsuri pentru a gestiona fluxul de pasageri de pe navele de croazieră. Mitsotakis a avertizat că ridicarea unui nou hotel pe această insulă s-ar face în detrimentul podgoriilor, care produc vinuri ce au contribuit la consolidarea reputației sale internaționale.

„Vrem să vină mai puțini oameni și să cheltuiască mai mulți bani pentru această experiență unică”, a spus el.

Stimularea turismului în zone mai puțin populare

Mitsotakis a spus că în schimb guvernul va încuraja investiții pe scară largă în destinații care au o infrastuctură turistică mai puțin dezvoltată. El a dat exemplul insulelor Chios, Lesvos și Limnos.

„Vrem să încurajăm dezvoltarea și, poate, proiecte de mai mare amploare în zone care sunt încă foarte puțin dezvoltate. Pentru că mulți oameni nu înțeleg că Grecia are încă atât de multe locuri (...) care pot sau ar trebui să fie explorate, fie că vorbim despre destinații de litoral, fie despre zone montane”, a declarat el.

Premierul a remarcat că cele trei insule au aeroporturi și că o schemă-pilot de acordare a vizelor pentru turiștii turci a atras un număr semnificativ de vizitatori din țara vecină în nordul Mării Egee.

Există, de asemenea, un potențial considerabil de creștere a turismului în Grecia continentală, a spus el, adăugând că schimbările climatice influențează alegerile turiștilor, care caută din ce în ce mai mult destinații montane.

Taxe pentru iahturile care navighează în zone protejate

Întrebat despre impactul turismului de lux asupra mediului, Mitsotakis a declarat că ambarcațiunile de agrement, atât cele mari, cât și cele mici, vor trebui să plătească o taxă pentru a intra în parcul marin care urmează să fie înființat în sudul arhipelagului Ciclade.

Veniturile obținute din aceste taxe ar trebui reinvestite în protejarea ecosistemului marin, a spus el.

Premierul a adăugat că statul și investitorii privați trebuie să coopereze pentru protejarea mediului natural, avertizând că un complex hotelier de mari dimensiuni construit pe o insulă foarte mică ar putea afecta ecosistemul acesteia.

Turiștii caută tot mai mult experiențe care să îi pună în contact cu natura și comunitățile locale, a spus el, adăugând că și afacerile mai mici, de familie, pot oferi astfel de experiențe.

De asemenea, premierul a menționat posibilitatea ca grupurile hoteliere grecești de succes să se extindă pe piețele internaționale.

Turismul de masă pune presiune pe

Noua strategie a guvernului de la Atena vine pe fondul unei dezbateri ample cu privire la sustenabilitatea turismului pe insulel grecești, în special în Ciclade, unde numărul mare de vizitatori și construcții a pus presiune asupra rezervelor de apă, rețelelor energetice și serviciilor publice, punând în pericol totodată peisajele și identitatea locală.

Santorini, Mykonos și alte destinații populare au devenit puncte centrale ale îngrijorărilor legate de supraturism și dezvoltarea excesivă.

Organizațiile de mediu, locuitorii și autoritățile locale au cerut reguli mai stricte privind construcțiile și o protecție mai puternică a zonelor vulnerabile.

Guvernul Mitsotakis a fost criticat pentru întârzierile în introducerea unor reguli cuprinzătoare de amenajare a teritoriului și pentru că nu a impus restricții suficient de severe asupra construcțiilor în destinațiile sensibile din punct de vedere ecologic și deja suprasolicitate. Criticii au pus, de asemenea, sub semnul întrebării dacă măsurile propuse sunt suficient de ferme.

Cadrul special de amenajare a teritoriului pentru turism, publicat în august, introduce reguli mai stricte privind dezvoltarea în destinațiile foarte frecventate, încercând în același timp să direcționeze investițiile către zonele mai puțin dezvoltate.

Sezon turistic mai lung și cheltuieli mai mari

Mitsotakis a declarat că succesul turismului grec nu ar trebui evaluat doar în funcție de numărul de vizitatori, ci și de cheltuielile fiecărui turist și de durata sezonului turistic.

Grecia a primit aproximativ 44 de milioane de turiști anul trecut, generând venituri din turism de 24 de miliarde de euro, a spus el, comparativ cu 4 miliarde de euro în 2020, când industria a fost grav afectată de pandemia de coronavirus.

Premierul a adăugat că guvernul dorește să prelungească sezonul turistic și să crească cheltuielile per vizitator, în loc să se concentreze exclusiv pe atragerea unui număr tot mai mare de turiști.