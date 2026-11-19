Falimentul CFR Marfă: 1.500 de angajați rămân fără locuri de muncă. Locomotivele se vând la jumătate de preț

1 minut de citit Publicat la 17:16 19 Noi 2026 Modificat la 17:16 19 Noi 2026

Situația oamenilor este tot mai dificilă, iar liderii sindicali spun că angajații se confruntă cu probleme financiare grave. FOTO: Agerpres

Aproape 1.500 de angajați CFR Marfă urmează să își piardă locurile de muncă, după ce compania de stat a intrat oficial în faliment. Oamenii nu și-au mai primit salariile de cinci luni, în timp ce ratele și facturile s-au adunat. În spatele prăbușirii unuia dintre marii operatori de stat se află ani de pierderi și datorii de peste 3 miliarde de lei. Statul încearcă acum să vândă bunurile companiei pentru a recupera o parte din bani, însă multe dintre locomotive și vagoane au ajuns în paragină și sunt valorificate la prețuri apropiate de cele ale fierului vechi.

Angajații CFR Marfă nu și-au mai primit salariile de cinci luni, iar acum au aflat că vor rămâne oficial și fără locuri de muncă, după intrarea companiei în faliment.

Situația oamenilor este tot mai dificilă, iar liderii sindicali spun că angajații se confruntă cu probleme financiare grave.

„În fiecare zi primesc mesaje de la ei că nu mai au ce să pună pe masă, nu mai au ce duce la copii. Vă dați seama, oricare ne punem în situația lor, de 5 luni de zile să nu îți iei salariul, e aproape imposibil să trăiești”, a declarat un lider sindical pentru Antena 3 CNN.

Locomotive și vagoane zac abandonate

Între timp, bunurile companiei se degradează. Pe liniile de cale ferată zac vagoane ruginite, înconjurate de buruieni, semn că nu au mai fost mișcate de pe șine de ani de zile.

Nici locomotivele scoase la licitație nu au fost valorificate la prețurile de evaluare. Una dintre acestea a avut un preț de pornire de 509.000 de lei la a treia licitație, dar a fost vândută cu numai 254.900 de lei, aproape jumătate din valoarea estimată.

Multe dintre aceste bunuri sunt într-o stare avansată de degradare: au geamurile sparte, sunt demontate și le lipsesc diverse piese.

Un reprezentant al companiei a explicat că timpul nu a fost suficient pentru valorificarea unui număr mai mare de active, iar procedura va fi continuată de lichidatorul judiciar.

„Din păcate pentru noi, timpul nu ne-a ajutat și nu am apucat să vindem atât de multe cât ne-am dorit. Societatea a intrat în faliment prin procedura simplificată, iar procedura de valorificare îi revine lichidatorului judiciar. Peste 30 de milioane de lei am reușit să încasăm.”