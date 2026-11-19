Reuters: Trump ar vrea să forțeze Guyana să cedeze teritorii Venezuelei vecine. Regiunea Essequibo este disputată de 180 de ani

5 minute de citit Publicat la 16:00 19 Noi 2026 Modificat la 16:00 19 Noi 2026

Un oficial al administrației Trump le-a sugerat autorităților din Guyana, în ultimele luni, să ia în considerare cedarea unei părți din teritoriul țării către Venezuela vecină. Propunerea i-a șocat pe oficialii micului stat producător de petrol și a obligat guvernul american să îi asigure că politica americană privind frontiera dintre cele două țări nu s-a schimbat, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, relatează Reuters.

Venezuela revendică de mult timp regiunea Essequibo, un teritoriu al Guyanei bogat în aur, diamante și bauxită. Statele Unite și practic toate celelalte țări ale lumii recunosc însă, în fapt, că regiunea aparține Guyanei.

Jeremy Lewin, responsabilul pentru planificarea politicilor în cadrul Departamentului de Stat, i-a spus secretarului pentru afaceri externe al Guyanei, Robert Persaud, în timpul unei întâlniri desfășurate în septembrie la Washington, că ar putea facilita negocieri teritoriale cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, potrivit uneia dintre surse.

Alte două persoane au declarat că Lewin, un oficial important numit de Trump, care a părăsit Departamentul de Stat la sfârșitul lunii octombrie, a avansat posibilitatea ca Venezuela să preia controlul asupra unei părți din regiunea Essequibo, care reprezintă cele două treimi vestice ale Guyanei.

Într-un interviu acordat Reuters, Lewin a declarat că a purtat discuții „preliminare” cu reprezentanții Guyanei și Venezuelei privind disputa teritorială dintre cele două țări.

El a precizat că discuțiile au avut loc după ce Rodriguez i-a trimis lui Donald Trump o scrisoare, în luna mai, prin care solicita medierea Statelor Unite pentru facilitarea unor negocieri directe cu Guyana privind statutul teritoriului.

Potrivit lui Lewin, Rodriguez a abordat această problemă și direct cu el, în timpul unei întâlniri desfășurate în iulie la Caracas. El a adăugat că discuțiile au avut loc integral la solicitarea și cu autorizarea Casei Albe.

Episodul evidențiază apropierea tot mai mare dintre administrația Trump și guvernul condus de Rodriguez, care, după operațiunea americană de capturare a fostului dictator Nicolas Maduro, desfășurată la începutul acestui an, a permis o implicare mult mai mare a Statelor Unite în afacerile Venezuelei.

În Guyana, propunerea i-a luat prin surprindere pe oficiali, care au declarat în repetate rânduri că statutul regiunii Essequibo nu este negociabil, potrivit surselor.

Solicitat să comenteze, un oficial al Departamentului de Stat a transmis prin e-mail că departamentul primește „în fiecare zi diferite idei și opțiuni de politică din partea unor actori externi”, însă poziția sa privind frontiera dintre Venezuela și Guyana nu s-a schimbat.

Casa Albă a îndrumat întrebările către Departamentul de Stat, fără să precizeze dacă a solicitat organizarea unor discuții privind viitorul regiunii Essequibo sau dacă a primit vreo scrisoare din partea lui Rodriguez.

O persoană familiarizată cu relațiile dintre Statele Unite și Venezuela a confirmat, de asemenea, că Lewin primise această misiune de la Casa Albă.

Guvernele Guyanei și Venezuelei nu au răspuns solicitărilor repetate de comentarii.

Un conflict teritorial de lungă durată

Regiunea Essequibo reprezintă de mult timp un motiv de dispută între Guyana și Venezuela, care revendică periodic acest teritoriu de peste 180 de ani.

Disputa a revenit în prim-plan după descoperirea, în 2015, de către ExxonMobil, a unor zăcăminte uriașe de petrol în apele din apropiere. Aceste descoperiri au transformat Guyana în economia cu cea mai rapidă creștere din lume.

Confruntată cu amenințări tot mai agresive din partea Venezuelei, Guyana a sesizat Curtea Internațională de Justiție de la Haga în 2018, solicitând reconfirmarea frontierei stabilite printr-o hotărâre arbitrală din 1899 între Venezuela și colonia britanică Guyana Britanică.

Guyana, o țară cu un milion de locuitori, situată între Venezuela și Surinam, pe coasta caraibiană a Americii de Sud, este un aliat apropiat al Statelor Unite. Atât Guyana, cât și SUA au avut relații tensionate cu Venezuela în timpul conducerii lui Maduro.

Însă, după capturarea lui Maduro de către forțele americane, într-o operațiune desfășurată în ianuarie, relațiile dintre SUA și Venezuela s-au îmbunătățit considerabil.

Miercuri, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, s-a întâlnit cu Rodriguez la Caracas și a semnat un acord pentru consolidarea cooperării militare dintre cele două țări.

Într-o scrisoare din 11 mai, consultată de Reuters, Rodriguez i-a cerut sprijinul lui Trump pentru crearea condițiilor necesare unei apropieri de Guyana, cu scopul de a aborda ceea ce ea a descris drept „controversa teritorială istorică” privind regiunea Essequibo.

Ea a scris că autoritățile de la Caracas au susținut întotdeauna soluționarea acestei probleme prin negocieri.

Reuters nu a putut confirma independent autenticitatea scrisorii, care a fost pusă la dispoziția agenției de către Lewin.

Discuțiile cu Rodriguez

Lewin a declarat pentru Reuters că, după trimiterea scrisorii, Rodríguez „a abordat problema în discuțiile cu mine, iar Casa Albă mi-a cerut să port discuții preliminare și confidențiale cu reprezentanții Guyanei și Venezuelei, pentru ca administrația să înțeleagă mai bine amploarea problemei. Am făcut acest lucru și i-am informat ulterior pe secretarul de stat Marco Rubio și Casa Albă”.

Lewin, care a lucrat, anterior, în Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală al lui Elon Musk, a devenit directorul departamentului de planificare a politicilor din cadrul Departamentului de Stat în august. A ocupat această funcție aproximativ două luni, înainte de a pleca.

Potrivit a două persoane familiarizate cu situația, în timpul discuției din iulie cu Rodriguez, desfășurată la Caracas, Lewin a abordat posibilitatea ca firmele americane să desfășoare activități comerciale în regiunea Essequibo.

La întâlnirea din septembrie cu oficialii Guyanei, Lewin a precizat că are o relație foarte apropiată cu Rodríguez și le-a spus participanților că ar putea contribui la organizarea unor negocieri bilaterale, potrivit unei persoane care cunoaște detaliile reuniunii.

Deși sursele dau versiuni diferite privind formulările exacte folosite de Lewin în timpul întâlnirii, oficialii din Guyana au fost suficient de îngrijorați încât să solicite rapid clarificări altor reprezentanți ai Departamentului de Stat.

Aceștia le-au spus omologilor din Guyana că poziția Statelor Unite privind regiunea Essequibo nu s-a schimbat, au declarat două dintre surse.

Lewin nu a oferit detalii suplimentare despre discuțiile pe care le-a descris drept „confidențiale”, dar a insistat că a acționat la solicitarea Casei Albe și că orice sugestie contrară este „complet falsă”.

Rodriguez, care a fost vicepreședinta lui Maduro înainte ca forțele americane să îl captureze pe fostul lider și să îl ducă la New York pentru a fi judecat pentru acuzații de narcoterorism, a repetat public și în repetate rânduri, în ultimele luni, revendicările teritoriale ale Venezuelei asupra regiunii Essequibo.

De exemplu, în discursul susținut în septembrie la Adunarea Generală a ONU, ea a cerut Guyanei să înceapă negocieri privind statutul juridic al regiunii.