Scandal între premierul Marii Britanii şi Google. Andy Burnham face presiuni pentru închiderea contului de YouTube al lui Russell Brand

3 minute de citit Publicat la 16:04 19 Noi 2026 Modificat la 16:04 19 Noi 2026

Russell Brand a fost condamnat pentru viol. Sursa foto: Hepta

Andy Burnham a exercitat presiuni asupra Google, îndemnând compania să facă „ceea ce este corect” și să elimine o înregistrare de pe YouTube în care Russell Brand, condamnat pentru viol, susține, de după gratii, că este nevinovat, informează The Independent.

Purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului a declarat că, în ultimă instanță, decizia aparține platformei, în timp ce, potrivit informațiilor deținute de publicația The Independent, Andy Burnham ar dori ca întregul canal al comediantului căzut în dizgrație să fie eliminat.

Reprezentanții Downing Street au adăugat: „Victimele au dat dovadă de un curaj incredibil și merită acum să aibă parte de liniște, departe de el... prim-ministrul consideră că publicul a auzit deja suficient de la Russell Brand și că atenția ar trebui să se îndrepte către victimele sale”.

Laura Gallacher, soția lui Brand, a făcut public mesajul primit din închisoare, în care actorul susținea că este nevinovat de faptele pentru care execută o pedeapsă de zece ani și jumătate de închisoare. Potrivit BBC, Google a respins solicitarea, considerând că regulile sale nu au fost încălcate.

Downing Street a descris comentariile sale drept „în mod clar revoltătoare”.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat: „Suntem la curent cu noul conținut, iar echipele noastre fac verificări. În septembrie 2023, am suspendat canalul lui Russell Brand din Programul de parteneriat YouTube. De atunci, canalul nu a mai putut genera venituri pe YouTube”.

Autorităţile britanice insistă pentru eliminarea mesajului

Ministerul Justiției a transmis o solicitare oficială către Google, compania care deține YouTube, prin care a cerut eliminarea videoclipului.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Justiției a afirmat: „Este firesc ca Guvernul să solicite eliminarea conținutului care provoacă suferință victimelor. Considerăm, de asemenea, că YouTube ar trebui să elimine acest conținut”, adăugând: "Eliminarea depinde, în cele din urmă, de termenii și condițiile propriei platforme.”

Ministrul pentru Locuințe, Matthew Pennycook, a fost întrebat de Sky News dacă este adevărat că Ministerul Justiției a adresat o solicitare de eliminare companiei de tehnologie.

El a declarat pentru postul TV: „Este adevărat. Nu știu dacă ați văzut videoclipul. Este un material destul de tulburător, de fapt, și absolut abominabil prin mesajul pe care îl transmite.

Adică, imaginați-vă că sunteți una dintre victimele crimelor odioase comise de Brand și vedeți acel videoclip. Deținuților le este deja interzis să facă declarații pentru mass-media.

Considerăm că acesta este un caz excepțional, în care miniștrii din cadrul Ministerului Justiției au cerut Google să elimine acest conținut specific, și sperăm că vor face acest lucru".

Întrebat dacă Guvernul dorește eliminarea canalului de YouTube sau a conținutului video, el a răspuns: „Ei bine, ne concentrăm pe conținut, din cauza mesajului specific care a fost transmis. Ei au mai luat măsuri în trecut în această privință, cred că în 2023, când au restricționat canalul, motivând că anumite comportamente ale lui Brand au avut efecte dăunătoare.

Așadar, au posibilitatea de a face acest lucru, însă totul depinde de termenii și condițiile lor. Am adresat această solicitare în cazul de față, deoarece considerăm că este corect ca acel conținut să fie eliminat.”

Mă întorc la întrebarea: cine sunt victimele în această situație? Dacă ești victimă și vezi acel mesaj – în care nu există absolut niciun regret pentru infracțiunile comise – consider că acest lucru este profund dăunător; la fel consideră și Guvernul. Așadar, sperăm că Google va lua act de acest lucru și va elimina acel videoclip.”

Meta l-a "taxat" deja pe Russell Brand

Meta a dezactivat conturile de Instagram și Facebook ale lui Brand în urma condamnării sale. În timpul episodului de duminică al podcastului pe care cei doi îl realizează pe YouTube, soţia actorului, Laura Gallacher, a citit mesajul transmis de Brand, în care acesta vorbea despre viața sa după gratii.

Această declarație a declanșat o anchetă oficială pentru a stabili dacă Brand a încălcat regulamentul penitenciar.

Lucy Powell, liderul adjunct al Partidului Laburist, a criticat anterior instituțiile media pentru difuzarea mesajului, reproșând posturilor că au „amplificat” cuvintele lui Brand.

Ea a declarat pentru postul de radio LBC: „Am fost îngrozită de acest lucru și, sincer, consider că nici mass-media tradițională nu ar fi trebuit să difuzeze așa ceva.”

Ea a afirmat că Brand este „o persoană care nu dă dovadă de niciun strop de remușcare, nici de cea mai mică urmă de sensibilitate față de victimele sale”, adăugând: „Este vorba despre un individ care a fost condamnat și găsit vinovat de infracțiuni extrem de grave, inclusiv viol.”

Întrebată de ce a dorit cenzurarea acelui mesaj, ea a răspuns: „Sincer vorbind, nu cred că un astfel de mesaj ar fi trebuit amplificat.”