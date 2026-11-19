Google respinge cererea Marii Britanii de a elimina de pe YouTube un mesaj transmis de Russell Brand din închisoare

1 minut de citit Publicat la 09:42 19 Noi 2026 Modificat la 09:42 19 Noi 2026

Actorul britanic Russell Brand. Foto: Getty Images

Google a respins o cerere a guvernului britanic de a elimina de pe YouTube un videoclip în care Russell Brand, condamnat pentru viol, susține că este nevinovat, scrie The Independent.

Soția sa, Laura Gallacher, a făcut public mesajul în care Brand își susține nevinovăția în cazul infracțiunilor pentru care ispășește o pedeapsă de zece ani și jumătate de închisoare.

Potrivit BBC, Google a respins solicitarea după ce a stabilit că videoclipul respectă regulile platformei.

Downing Street a calificat afirmațiile lui Brand drept „de-a dreptul revoltătoare”.

Ministerul britanic al Justiției a transmis o cerere oficială companiei Google, care deține YouTube, solicitând eliminarea videoclipului.

„Este normal ca guvernul să ceară eliminarea materialelor care le provoacă suferință victimelor și credem cu tărie că YouTube ar trebui să elimine acest videoclip”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului. „În cele din urmă, eliminarea depinde de regulile platformei”, a adăugat acesta.

Meta a dezactivat conturile de Instagram și Facebook ale lui Brand după condamnarea sa.

În episodul de duminică al podcastului pe care cuplul îl difuzează pe YouTube, Laura Gallacher a citit mesajul în care Brand a vorbit despre viața sa în spatele gratiilor.

În urma difuzării mesajului, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă Brand a încălcat regulamentul penitenciarului.