Deși procesul de casting pentru noua „girl Bond” este încă în plină desfășurare, circulă deja câteva nume. Sursa colaj: Getta Images

După anunţul că Robert Pattinson va fi următorul agent 007, toată lumea se întreabă cine va fi următoarea „girl Bond”. În acest moment se vehiculează mai multe nume care ar fi luate în calcul pentru râvnitul rol. Printre favoritele fanilor se numără Margaret Qualley, dar şi Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Adria Arjona, Sydney Sweeney, Simone Ashley sau Gemma Chan.

Au început să circule primele zvonuri despre noua protagonistă a seriei 007. În condițiile în care Robert Pattinson este pregătit să preia rolul celui mai faimos agent secret din cinematografie, atenția se îndreaptă, inevitabil, către femeia care va juca alături de el în următoarea sa aventură. La urma urmei, dacă găsirea chipului noului James Bond reprezintă o provocare în sine, alegerea partenerei sale este o sarcină la fel de dificilă, relatează La Stampa.

De la Ursula Andress și Honor Blackman până la Halle Berry, Michelle Yeoh și Eva Green, acest rol a oferit unele dintre cele mai emblematice interpretări feminine din saga Bond. Însă vremurile s-au schimbat: astăzi, o „fată Bond” nu mai poate fi doar o prezență plină de farmec alături de agentul secret. Publicul așteaptă acum un personaj independent, o femeie capabilă să-i țină piept lui 007, care să posede, în mod ideal, un simț ascuțit al ironiei, o personalitate puternică și abilități de luptă.

Deși procesul de casting este încă în plină desfășurare, circulă deja câteva nume. Acest lucru se datorează, parțial, faptului că Robert Pattinson, despre care se zvonește că a intrat recent în vizor, ar putea face pereche cu una dintre cele mai solicitate actrițe de la Hollywood.

Printre favoritele fanilor se numără Margaret Qualley. Nominalizată de două ori la premiile Emmy, actrița a atras atenția și prin apariția sa într-un omagiu muzical adus lui James Bond la gala premiilor Oscar din 2025, un fel de audiție neoficială, am putea spune. După ce a lucrat cu Quentin Tarantino și a cucerit publicul în filmul „The Substance”, Qualley deține toate atuurile necesare pentru un rol important, de mare anvergură. Mai mult, ea va apărea în curând pe ecran alături de Pattinson în filmul horror „Possession”, producție la care actorul este și co-producător.

O altă variantă pentru distribuție, care i-ar încânta pe fani, este Zendaya. Este suficient să-i alăturăm numele celui al lui Pattinson pentru a ne imagina un cuplu pe ecran capabil să capteze atenția la Hollywood. Cei doi au colaborat deja la mai multe proiecte, de la „The Drama” și „The Odyssey” până la „Dune: Part Three”. Mai mult, Denis Villeneuve, regizorul acestui din urmă film, urmează să se afle la cârma următoarei producții din seria James Bond. Această rețea de colaborări nu face decât să alimenteze imaginația publicului. Având în palmares două premii Emmy și o popularitate internațională uriașă, Zendaya ar reprezenta o alegere extrem de inspirată.

Printre actrițele care ar putea juca alături de noul 007 se numără Florence Pugh. La 30 de ani, având la activ o nominalizare la premiile Oscar și o carieră în plină ascensiune, aceasta și-a dovedit deja capacitatea de a aborda roluri axate pe acțiune, în special prin interpretarea personajului Yelena Belova în „Black Widow”. Secvențele pline de dinamism, urmăriri, scene de luptă și momente încărcate de adrenalină nu ar reprezenta, cu siguranță, o noutate pentru ea. De asemenea, urmează să facă parte din distribuția filmului „Dune: Partea a treia”, alături de Robert Pattinson.

Anya Taylor-Joy este o altă candidată potențială care și-a demonstrat deja abilitatea de a susține roluri solicitante din punct de vedere fizic. După succesul înregistrat cu „The Queen’s Gambit” și interpretarea sa plină de acțiune din „Furiosa: A Mad Max Saga”, aceasta s-a impus ferm drept una dintre cele mai căutate actrițe ale generației sale. Elegantă, enigmatică și familiarizată cu marile francize cinematografice, ea ar putea redefini arhetipul „fetei Bond”, depășind cu mult stereotipurile din trecut. Și ea se va număra printre vedetele din „Dune: Partea a treia”.

Apoi, pe lista posibilelor partenere ale agentului 007 se află Adria Arjona, în vârstă de 34 de ani, care are origini portoricane și o filmografie ce pare o lungă audiție pentru universul Bond. Aceasta a interpretat rolul unei veterane a armatei și lunetiste de elită în „Onslaught”, al unei agente FBI în „The Thomas Crown Affair” și al unei „femme fatale” în „Hit Man”. Pe scurt, se pricepe la fel de bine la mânuirea armelor, cât și la folosirea farmecului personal, un CV care ar putea convinge chiar și pe cei mai sceptici observatori. În ceea ce o privește pe Sydney Sweeney, aceasta a primit o recomandare din partea cuiva care a făcut deja parte din universul 007. Trina Parks, care a jucat alături de Sean Connery în filmul „Diamonds Are Forever” (1971), a numit-o drept o potențială „fată Bond” ideală. Potrivit lui Parks, vedeta din „Euphoria” posedă prestanța, stilul specific de la Hollywood și personalitatea puternică necesare pentru acest rol. La rândul ei, Sweeney a confirmat că este o mare admiratoare a producţiei, deși a precizat că totul ar depinde de scenariu.

Un alt nume de urmărit este Daisy Edgar-Jones. La douăzeci și opt de ani, actrița britanică a cucerit deja publicul cu „Where the Crawdads Sing”, cu blockbusterul verii „Twisters” și, mai recent, cu o adaptare a romanului „Sense and Sensibility„ de Jane Austen. Fiind mai puțin asociată cu rolurile tipice din filmele de acțiune decât alte candidate, ea ar putea reprezenta o alegere interesantă pentru a reîmprospăta imaginea „fetei Bond”.

Pe de altă parte, Simone Ashley nu a așteptat ca altcineva să-i propună numele. Actrița britanică, devenită celebră datorită serialului „Bridgerton”, și-a exprimat deschis interesul pentru acest rol, declarând că ar accepta cu plăcere o partitură în cadrul francizei: „Da, aș accepta. Dacă e să se întâmple, se va întâmpla!” La 31 de ani, aceasta și-a construit deja o carieră internațională, incluzând un rol în „The Devil Wears Prada 2”.

O altă candidată care are deja o legătură cu lumea lui James Bond este Gemma Chan. Actrița și fotomodelul britanic, în vârstă de 43 de ani, i-a împrumutat vocea personajului Dr. Selina Tan în jocul video „007: First Light”, un detaliu care o transformă într-o alegere deosebit de interesantă. Cunoscută pentru filme precum „Crazy Rich Asians” și „Eternals”, Chan posedă o eleganță naturală și o prezență scenică ce s-ar integra perfect în universul Bond.

Lista potențialelor „fete Bond” este completată de Lupita Nyong'o, actriță laureată a premiului Oscar, capabilă să treacă cu ușurință de la un gen cinematografic la altul. Întrucât a împărțit ecranul cu Pattinson în „The Odyssey”, ea ar reprezenta o achiziție de calibru pentru următorul film din seria „007”. Datorită carismei, talentului și unei prezențe incontestabile pe ecran, ea are toate calitățile necesare pentru a fi o „fată Bond” atipică.

Deocamdată, desigur, este vorba doar despre potențiale candidate și zvonuri, nu despre nume confirmate. Alegerea următoarei protagoniste ar putea rezerva surprize, poate chiar în favoarea unei actrițe care nu figurează, în prezent, pe nicio listă a caselor de pariuri. Un lucru este însă cert: cu Robert Pattinson în rolul lui James Bond, femeia de lângă el va avea o misiune deloc ușoară.