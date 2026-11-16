Suprafața minimă a unei locuințe conform legii. Câți metri pătrați trebuie să aibă o garsonieră sau un apartament cu două camere

4 minute de citit Publicat la 13:32 16 Noi 2026 Modificat la 13:32 16 Noi 2026

Suprafața minimă a unei locuințe este reglementată prin Legea locuinței din 1996. Imagine cu caracter ilustrativ

Suprafața minimă a unei locuințe este reglementată în România prin Legea locuinței nr. 114/1996, act normativ care stabilește cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească o locuință pentru a putea fi considerată convenabilă.

Potrivit prevederilor legale, o garsonieră destinată unei singure persoane trebuie să aibă cel puțin 37 de metri pătrați utili, în timp ce un apartament cu două camere, destinat unei familii formate din două persoane, trebuie să aibă minimum 52 de metri pătrați utili.

Reglementările stabilesc și suprafețele necesare pentru camerele de locuit, bucătărie, baie și spațiile de depozitare. Aceste prevederi sunt importante atât pentru persoanele care cumpără o locuință nouă, cât și pentru cele care verifică documentele unui apartament existent.

Suprafața minimă a unei locuințe potrivit legii

Legea nr. 114/1996 privind locuințele stabilește, în anexa nr. 1, exigențele minimale referitoare la suprafața și compartimentarea unei locuințe. Valorile sunt raportate la numărul de persoane din familie și la numărul de camere.

Conform legii, suprafețele minimale sunt următoarele:

1 persoană, 1 cameră: 37 mp utili și 58 mp suprafață construită.

37 mp utili și 58 mp suprafață construită. 2 persoane, 2 camere: 52 mp utili și 81 mp suprafață construită.

52 mp utili și 81 mp suprafață construită. 3 persoane, 3 camere: 66 mp utili și 102 mp suprafață construită.

66 mp utili și 102 mp suprafață construită. 4 persoane, 3 camere: 74 mp utili și 115 mp suprafață construită.

74 mp utili și 115 mp suprafață construită. 5 persoane, 4 camere: 87 mp utili și 135 mp suprafață construită.

87 mp utili și 135 mp suprafață construită. 6 persoane, 4 camere: 93 mp utili și 144 mp suprafață construită.

93 mp utili și 144 mp suprafață construită. 7 persoane, 5 camere: 107 mp utili și 166 mp suprafață construită.

107 mp utili și 166 mp suprafață construită. 8 persoane, 5 camere: 110 mp utili și 171 mp suprafață construită.

Așadar, o garsonieră destinată unei persoane trebuie să aibă minimum 37 mp utili, iar un apartament cu două camere, destinat unei familii de două persoane, trebuie să aibă minimum 52 mp utili.

Este important de făcut diferența între suprafața utilă și cea construită. Suprafața utilă reprezintă suprafața efectivă a încăperilor din locuință, fără grosimea pereților. Suprafața construită include și suprafețele ocupate de elementele de construcție, motiv pentru care valoarea acesteia este mai mare.

Legea stabilește și dimensiunile minime pentru diferitele încăperi. De exemplu, pentru o locuință cu o cameră, camera de zi trebuie să aibă cel puțin 18 mp, bucătăria 5 mp, iar încăperea sanitară 4,5 mp. În cazul unui apartament cu două camere, dormitorul trebuie să aibă minimum 12 mp, iar camera de zi 18 mp.

Prin urmare, nu este suficient ca un apartament să atingă suprafața utilă totală prevăzută în lege. Trebuie avute în vedere și cerințele referitoare la suprafața încăperilor și la dotările locuinței.

De la ce an de construcție se aplică regulile

Legea locuinței nr. 114/1996 a fost adoptată la 11 octombrie 1996 și publicată în Monitorul Oficial la 21 octombrie 1996. Ulterior, actul normativ a fost republicat în 1997 și a suferit mai multe modificări.

Astfel, anul 1996 reprezintă reperul legislativ pentru aceste cerințe. Totuși, aplicarea regulilor nu trebuie interpretată ca o obligație automată pentru toate apartamentele construite înainte de această dată de a fi aduse la suprafețele prevăzute în anexa legii.

Cerințele din anexa nr. 1 definesc standardele minimale pentru locuințele convenabile, în sensul Legii nr. 114/1996. Pentru verificarea legalității unei construcții trebuie analizate și reglementările în vigoare la momentul autorizării și executării acesteia, precum și documentația tehnică aprobată.

În cazul blocurilor construite înainte de 1996, suprafața mai mică decât cea indicată în prezent de lege nu înseamnă, prin ea însăși, că apartamentul a fost construit ilegal. Situația trebuie analizată în funcție de normele aplicabile la data construirii și de actele care au stat la baza recepției imobilului.

De asemenea, trebuie făcută diferența între o locuință autorizată inițial cu o anumită suprafață și un apartament care a fost modificat ulterior prin recompartimentare sau alte intervenții.

Ce poți face dacă ai cumpărat o locuință care nu respectă legea

Dacă ai cumpărat un apartament sau o garsonieră care nu respectă suprafețele prevăzute de Legea nr. 114/1996, primul pas este să verifici documentele imobilului. O suprafață mai mică decât cea indicată în anexă nu înseamnă automat că tranzacția este ilegală sau că ai dreptul la despăgubiri.

Este recomandat să compari suprafața din contractul de vânzare-cumpărare cu cea înscrisă în documentația cadastrală, în extrasul de carte funciară și în planul apartamentului. Dacă există diferențe sau suspiciuni privind compartimentarea, poți solicita o verificare realizată de un specialist autorizat.

În cazul în care locuința a fost prezentată cu o suprafață mai mare decât cea reală sau există neconcordanțe între documentele de vânzare și situația efectivă, pot exista temeiuri pentru a solicita clarificări sau pentru a formula pretenții împotriva vânzătorului.

Codul civil reglementează răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse ale bunului vândut. Potrivit articolului 1.707, vânzătorul garantează cumpărătorul împotriva acelor vicii ascunse care fac bunul impropriu utilizării pentru care a fost destinat sau îi reduc atât de mult valoarea ori utilitatea încât cumpărătorul nu l-ar fi achiziționat sau ar fi plătit un preț mai mic dacă le-ar fi cunoscut.

În funcție de situație, cumpărătorul poate solicita remedierea problemei, reducerea prețului sau chiar desființarea contractului, în condițiile prevăzute de lege. Pentru stabilirea drepturilor concrete este important să fie analizate contractul, documentele tehnice și împrejurările în care a fost realizată tranzacția.

Dacă există suspiciuni că imobilul a fost construit sau modificat fără respectarea autorizației, poate fi solicitată verificarea situației de către autoritatea locală competentă în domeniul urbanismului și al disciplinei în construcții.

Înainte de a începe un demers juridic, este recomandată consultarea unui avocat specializat în drept imobiliar. Acesta poate verifica dacă este vorba despre o simplă diferență față de standardele minimale din lege, o neconcordanță contractuală sau o problemă de legalitate a construcției.