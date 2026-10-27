ZECE pariază pe proiecte boutique în București. Arhitectură distinctivă, tehnologii premium și o nouă investiție în zona Piața Muncii

7 minute de citit Publicat la 10:32 27 Oct 2026 Modificat la 10:32 27 Oct 2026

Noul ansamblu rezidențial boutique dezvoltat în zona Piața Muncii, București.

Cu o experiență de 9 proiecte finalizate și 264 de apartamente livrate de echipa din spatele brandului, dezvoltatorul își consolidează prezența pe piața rezidențială premium din București. După finalizarea unui ansamblu boutique în zona Unirii, compania continuă investițiile cu un nou proiect pe Calea Călărași nr. 313 și pregătește o viitoare dezvoltare în zona Timpuri Noi.

Piața rezidențială din București traversează o perioadă în care așteptările cumpărătorilor se schimbă. Dincolo de suprafață, compartimentare și preț, tot mai mult contează calitatea construcției, arhitectura, eficiența tehnologiilor integrate și experiența de locuire pe termen lung.

În acest context, dezvoltatorul mizează pe un segment în care dimensiunea proiectului nu este neapărat un indicator al succesului. Strategia companiei urmărește realizarea unor ansambluri rezidențiale boutique, cu un număr restrâns de apartamente, amplasate în zone bine conectate ale Capitalei și concepute pentru cumpărători care își doresc mai mult decât o locuință convențională.

Un proiect premium nu înseamnă doar finisaje scumpe sau o fațadă spectaculoasă. Înseamnă o construcție atent gândită, de la primele schițe până la detaliile care influențează confortul zilnic al proprietarilor.

Proiectele boutique, o alegere strategică

Într-o piață în care numeroase dezvoltări rezidențiale urmăresc maximizarea numărului de unități, compania alege o abordare diferită: proiecte cu dimensiuni controlate, arhitectură individualizată și o atenție sporită acordată spațiilor comune.

Această strategie pornește de la convingerea că o clădire rezidențială nu trebuie să fie doar o colecție de apartamente, ci un spațiu în care se formează o comunitate.

Un număr restrâns de locuințe permite dezvoltarea unui mediu rezidențial mai intim, în care proprietarii beneficiază de mai multă intimitate, spații comune atent amenajate și o experiență de locuire diferită de cea oferită de ansamblurile de mari dimensiuni.

Spațiile comune sunt privite ca o extensie a locuinței. Holurile, zonele de acces, parcările și circulațiile interioare beneficiază de aceeași atenție acordată apartamentelor.

Materialele, iluminatul, proporțiile spațiilor și detaliile arhitecturale contribuie împreună la identitatea unei clădiri și la modul în care aceasta este percepută de proprietari și vizitatori.

Dincolo de aspectul estetic, această abordare urmărește și un obiectiv pe termen lung: realizarea unor clădiri care să își păstreze atractivitatea și relevanța peste decenii.

Experiența echipei, fundamentul dezvoltării

În spatele brandului ZECE se află o echipă cu experiență în dezvoltarea și livrarea a 9 proiecte rezidențiale, totalizând 264 de apartamente finalizate.

Experiența acumulată în proiectare, execuție și coordonarea dezvoltărilor imobiliare a contribuit la definirea unei filosofii în care calitatea este urmărită pe întregul parcurs al investiției.

Această filosofie se traduce prin decizii concrete: alegerea amplasamentelor, colaborarea cu echipe de arhitectură specializate, selecția materialelor și integrarea unor soluții tehnice care să ofere confort și eficiență în exploatare.

Pentru cumpărătorii de locuințe premium, multe dintre diferențele importante dintre două clădiri nu sunt vizibile la prima vizionare. Calitatea izolării fonice, sistemele de ventilație, eficiența instalațiilor, soluțiile structurale sau funcționalitatea parcărilor sunt elemente care își demonstrează valoarea în utilizarea de zi cu zi.

Dezvoltatorul urmărește eliminarea acestor compromisuri invizibile, considerând că standardul unei locuințe trebuie evaluat și prin ceea ce nu se vede imediat.

Proiectul din Unirii, un reper pentru viitoarele dezvoltări

Un reper important în portofoliul recent al brandului este ZECE Unirii, ansamblul rezidențial boutique situat pe strada Anton Pann nr. 33, în apropierea Pieței Unirii.

Finalizat în 2025, proiectul cuprinde 24 de apartamente și se diferențiază prin arhitectura contemporană, fațada cu identitate vizuală proprie și atenția acordată teraselor, spațiilor comune și detaliilor constructive.

Realizat în colaborare cu biroul de arhitectură MonoConcept, ansamblul reflectă intenția dezvoltatorului de a crea clădiri recognoscibile, care aduc valoare atât proprietarilor, cât și contextului urban în care sunt amplasate.

Din punct de vedere tehnic, proiectul integrează tâmplărie Schüco cu geam tripan, încălzire în pardoseală, centrale Viessmann, climatizare Daikin, sisteme de ventilație cu recuperare de căldură și panouri fotovoltaice destinate consumatorilor comuni.

La interior, finisajele și materialele au fost selectate pentru a susține aceeași direcție de calitate, de la pardoseli și tâmplăria interioară până la obiectele sanitare și amenajarea spațiilor comune.

Un element important este faptul că ansamblul este finalizat și poate fi vizitat. Astfel, potențialii cumpărători ai viitoarelor dezvoltări au posibilitatea să descopere direct nivelul de execuție, materialele și soluțiile tehnice utilizate.

Pentru companie, proiectul din Unirii reprezintă atât o investiție finalizată, cât și un punct de referință pentru standardele viitoarelor ansambluri.

O nouă investiție pe Calea Călărași 313

Continuând strategia de dezvoltare a unor proiecte rezidențiale boutique în zone centrale și semicentrale, compania construiește în prezent ZECE Piața Muncii, un nou ansamblu pe Calea Călărași nr. 313, în Sectorul 3 al Capitalei.

Proiectul este conceput ca o comunitate rezidențială restrânsă, cu 30 de apartamente cu două și trei camere și 38 de locuri de parcare, într-o clădire cu două niveluri subterane, parter și șase etaje.

Amplasamentul reprezintă unul dintre principalele avantaje ale dezvoltării. Zona oferă acces către centrul Capitalei, infrastructură de transport public, servicii, unități de învățământ și facilități comerciale, într-un context urban deja consolidat.

Alegerea amplasamentului este strâns legată de conceptul de calitate a vieții. O locuință bine poziționată înseamnă nu doar accesibilitate, ci și timp câștigat în fiecare zi, flexibilitate și o relație mai bună cu orașul.

Arhitectura noului ansamblu, realizată în colaborare cu MonoConcept, continuă direcția de design distinctiv a dezvoltatorului. Fațada, proporțiile volumelor, suprafețele vitrate și integrarea teraselor sunt concepute pentru a crea o clădire cu personalitate, în care estetica și funcționalitatea se completează.

Arhitectura noului ansamblu urmărește crearea unei identități vizuale distincte, prin volumetrie contemporană și atenție la detaliile fațadei. Randare de prezentare.

Tehnologii premium și confort pe termen lung

Dincolo de arhitectură, noul proiect din zona Piața Muncii pune accent pe soluțiile tehnice integrate în construcție.

Ansamblul este proiectat să includă tâmplărie Schüco, sisteme de încălzire Viessmann, încălzire în pardoseală, climatizare Daikin și ventilație cu recuperare de căldură NovingAir.

Selecția acestor sisteme urmărește asigurarea unui climat interior confortabil, eficiență energetică și un nivel ridicat de funcționalitate în exploatare.

O atenție specială este acordată și confortului acustic, organizării instalațiilor, calității finisajelor și modului în care apartamentele răspund nevoilor de locuire contemporane.

Într-o locuință premium, tehnologia trebuie să fie prezentă fără să devină o preocupare permanentă pentru utilizator. Sistemele trebuie să funcționeze eficient, intuitiv și să contribuie discret la confortul zilnic.

Această abordare reflectă una dintre direcțiile strategice ale companiei: investiția în elemente care își păstrează utilitatea și valoarea mult timp după predarea apartamentelor.

În prezent, structura de rezistență se află în etapa finală de execuție, iar termenul estimat pentru finalizarea ansamblului este decembrie 2027.

Potrivit informațiilor comunicate de dezvoltator, aproximativ 15% dintre unitățile proiectului au fost deja vândute.

Comunități restrânse și o altă perspectivă asupra locuirii premium

Dezvoltarea unui proiect rezidențial nu se încheie odată cu finalizarea construcției. Modul în care locatarii vor utiliza clădirea, relația cu spațiile comune și calitatea experienței de locuire reprezintă obiective la fel de importante ca arhitectura sau dotările.

Compania urmărește crearea unor comunități restrânse, în care proprietarii împărtășesc așteptări similare privind confortul, intimitatea și calitatea mediului rezidențial.

Această orientare reflectă și o schimbare a modului în care este perceput segmentul premium. Pentru o parte a cumpărătorilor, luxul nu mai înseamnă exclusiv suprafețe generoase sau materiale costisitoare, ci și liniște, funcționalitate, timp disponibil și sentimentul de apartenență la o comunitate.

Locuința devine astfel un ecosistem personal, în care arhitectura, tehnologia, amplasamentul și spațiile comune contribuie la un stil de viață echilibrat.

Noul proiect din zona Piața Muncii este conceput pentru o comunitate rezidențială restrânsă, într-o zonă bine conectată a Bucureștiului. Randare de prezentare.

Următorul pas: un nou proiect rezidențial în Timpuri Noi

În paralel cu dezvoltarea ansamblului din Calea Călărași, compania pregătește un nou proiect rezidențial în zona Timpuri Noi, aflat în prezent în faza de proiectare.

Această viitoare investiție continuă strategia dezvoltatorului de a selecta amplasamente urbane bine conectate și de a crea proiecte cu identitate arhitecturală proprie.

Prin investițiile din Unirii, Piața Muncii și Timpuri Noi, compania urmărește să își consolideze prezența în București și să dezvolte un portofoliu de clădiri care împărtășesc aceeași filosofie de calitate, fără a renunța la individualitatea fiecărui proiect.

O strategie construită pentru următoarele decenii

Într-un domeniu în care clădirile rămân parte din oraș timp de generații, responsabilitatea unui dezvoltator depășește momentul vânzării apartamentelor.

Un proiect rezidențial reușit trebuie să răspundă nevoilor actuale ale cumpărătorilor, dar și să își păstreze relevanța arhitecturală, funcționalitatea și atractivitatea peste 30, 40 sau 50 de ani.

Această perspectivă explică orientarea către proiecte boutique, colaborarea cu arhitecți specializați, investițiile în tehnologii premium și atenția acordată spațiilor comune.

De la proiectul finalizat din Unirii la ansamblul aflat în construcție pe Calea Călărași 313 și viitoarea dezvoltare din Timpuri Noi, strategia urmărește să demonstreze că valoarea unui proiect rezidențial nu este definită doar de numărul apartamentelor construite, ci de calitatea experienței pe care o oferă celor care vor locui acolo.

Obiectivul nu este doar construirea unor clădiri premium, ci dezvoltarea unor comunități și a unor proiecte care să rămână relevante pentru oraș și pentru locuitorii săi pe termen lung.