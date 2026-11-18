Calea Victoriei are cea mai mare creștere a chiriilor din Europa: Bucureștiul urcă 3 poziții în topul celor mai scumpe artere din lume

2 minute de citit Publicat la 14:50 18 Noi 2026 Modificat la 14:50 18 Noi 2026

Calea Victoriei este artera comercială din Europa cu cea mai mare creștere a chiriilor în 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră comercială din București, au înregistrat, în ultimul an, un avans de 29%, reprezentând cea mai mare creștere din Europa și a doua cea mai rapidă evoluție dintre cele 50 de piețe incluse în clasamentul global din cadrul ediției 2026 a raportului „Main Streets Across the World”, realizat de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat al companiei, cu un nivel al chiriilor de 90 euro/mp/lună, în creștere de la 70 euro/mp/lună în 2025, Bucureștiul a urcat trei poziții în clasamentul mondial, până pe locul 35, la egalitate cu Belgrad și Mexico City.

Potrivit raportului, această dinamică a fost susținută de interesul brandurilor de lux pentru principala arteră comercială din România, și de creșterea fluxurilor de turiști.

„Performanța Căii Victoriei confirmă maturizarea accelerată a acestei artere și poziționarea ei tot mai solidă pe harta destinațiilor europene de retail stradal. Calea Victoriei devine un magnet atât pentru brandurile internaționale de lux și lifestyle, cât și pentru conceptele locale premium, iar cererile pe care le avem din partea retailerilor pentru a deschide magazine în această zonă confirmă această dinamică. Într-un context în care disponibilitatea spațiilor prime rămâne limitată, prezența pe Calea Victoriei devine un reper strategic de vizibilitate și poziționare pentru orice retailer care vizează consumatorul urban sofisticat”, spune Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în comunicat.

Chiriile pe Calea Victoriei, la acelați nivel cu cele de pe strada Kneza Mihaila din Belgrad

În regiunea Europei Centrale și de Est, chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (180 euro/mp/lună) și Varșovia (94 euro/mp/lună) se mențin peste nivelul din București, în timp ce Calea Victoriei se situează la același nivel cu strada Kneza Mihaila din Belgrad (90 euro/mp/lună).

Valori mai scăzute se înregistrează în Zagreb (70 euro/mp/lună), Sofia (63 euro/mp/lună), Ljubljana (60 euro/mp/lună), Bratislava (45 euro/mp/lună), Vilnius (39 euro/mp/lună), Riga și Tallinn (35 euro/mp/lună) sau Skopje (28 euro/mp/lună).

Upper Fifth Avenue din New York a redevenit cea mai scumpă arteră comercială din lume

La vârful clasamentului global, Upper Fifth Avenue din New York a urcat două poziții și a redevenit cea mai scumpă arteră comercială din lume (pentru prima dată din 2023), după o creștere spectaculoasă a chiriilor de 35% în ultimul an, până la 2.083 euro/mp/lună.

Astfel, artera americană a devansat New Bond Street din Londra (1.720 euro/mp/lună) și Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro/mp/lună), ambele înregistrând o stagnare a chiriilor în ultimele 12 luni, după creșterile puternice din anii anteriori.

Top 5 global este completat de Tsim Sha Tsui din Hong Kong (1.085 euro/mp/lună) și Avenue des Champs-Elysees din Paris (1.043 euro/mp/lună).

Raportul analizează chiriile prime din 147 de locații urbane de top din întreaga lume, multe dintre acestea fiind asociate sectorului de lux, și include un index global care clasifică cea mai scumpă destinație din fiecare piață.

Analiza subliniază faptul că la nivelul piețelor analizate, chiriile s-au majorat în medie cu 3% față de anul anterior (în monedă locală), marcând o temperare față de avansul de 4,3% din 2025. Aproape jumătate (49%) dintre arterele monitorizate au înregistrat creșteri ale chiriilor, 32% au rămas stabile, iar 19% au consemnat scăderi.

În Europa, creșterea medie regională a fost de 2,9%, 42% dintre cele 57 de piețe europene analizate raportând majorări.