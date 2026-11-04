În Cluj, cu 100.000 de euro îți cumperi o garsonieră de 29 mp. În ce oraș poți avea un apartament de 135 mp cu aceiași bani

În Cluj-Napoca, prețul mediu pentru un apartament cu două camere este de 3.419 euro/mp. Foto: Getty Images

Orașul Cluj-Napoca rămâne cel mai scump din țară în ceea ce privește piața locuințelor, relatează Agerpres. Prețul mediu pentru un apartament cu două camere este de 3.419 euro/mp, semnificativ mai mult decât în București, unde un metru pătrat se vinde cu 2.141 de euro. La polul opus se află Petroșani, unde cu 100.000 de euro, de exemplu, îți poți cumpăra un apartament de peste 130 de metri pătrați.

Conform datelor centralizate de VDI.ro, cu suma de 100.000 de euro, în Cluj-Napoca, se pot cumpăra 29,2 metri pătrați, suprafața unei garsoniere de confort 2. Cu aceiași bani, la Petroșani, se pot cumpăra 135,9 metri pătrați.

În Cluj-Napoca, prețul mediu pentru un apartament cu două camere este de 3.419 euro/mp. Astfel, un metru pătrat în orașul din Ardeal costă cu 60% mai mult decât în Bucureşti (2.141 de euro) în cazul apartamentelor cu două camere.

Analiza de specialitate arată că cel mai scump cartier din ţară este Herăstrău (Bucureşti) - cu 4.957 de euro/mp˛ la un apartament cu două camere, urmat de Floreasca (Bucureşti, 4.054 euro/mp) şi Grozăveşti (Bucureşti, 3.866 de euro/mp).



Potrivit sursei citate, în Ploieşti, apartamentele din blocurile construite după anul 2000 se vând mai scump cu 59% faţă de cele din blocurile mai vechi (2.082 de euro faţă de 1.313 de euro).



De asemenea, un apartament cu două camere se plăteşte cel mai repede din chirie în Galaţi (pe o durată de 13,8 ani) şi cel mai greu în Baciu (26 de ani), la preţurile şi chiriile solicitate acum.



Raportat la luna septembrie 2026, oferta nouă de la proprietari a crescut cel mai mult faţă de august, acelaşi an, în Timişoara (+21,1%, 278 de anunţuri noi) şi a scăzut cel mai mult în Bacău (-24,8%), între localităţile cu ofertă consistentă.



Totodată, preţul cerut de către proprietari pe metru pătrat a crescut cel mai mult în Timişoara (+11%, la o valoare de 1.928 de euro), în ierarhia localităţilor cu ofertă consistentă.



Cifrele analizate sunt mediane şi vizează preţurile solicitate în anunţurile imobiliare din România, de la proprietari şi de la agenţii, apărute în ultimele 45 de zile până la data de 28 octombrie 2026.