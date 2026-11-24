Piața auto din România s-a prăbușit în primele 10 luni. Înmatriculările au scăzut cu peste 10%, cel mai mare declin din UE

2 minute de citit Publicat la 09:42 24 Noi 2026 Modificat la 09:42 24 Noi 2026

În perioada ianuarie - octombrie 2026, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 9,46 milioane de autoturisme, . FOTO: Getty Images

Înmatriculările de autoturisme în Uniunea Europeană au crescut cu 5,4% în primele zece luni ale anului, vehiculele electrice continuându-și tendința ascendentă și reprezentând aproape un sfert din piață. În România, însă, piața auto a avut cea mai slabă evoluție din UE: înmatriculările au scăzut cu 10,1% în perioada ianuarie-octombrie 2026, conform cifrelor publicate marți de Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, citată de Agerpres.

Asociația care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că, în perioada ianuarie - octombrie 2026, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 9,46 milioane de autoturisme, în creștere cu 5,4% în ritm anual. În schimb, piața auto din România a înregistrat un declin de 10,1%, cel mai semnificativ declin din UE, în condițiile în care au fost înmatriculate 109.326 de autoturisme, față de cele 121.609 unități înmatriculate în aceeași perioadă a anului trecut.

Modelele hibride non-plug-in au, în continuare, cea mai mare pondere din vânzări în UE (36%, sau 3,4 milioane de unități). Dar piața auto europeană își continuă electrificarea, acest tip de sistem de propulsie reprezentând acum 23,4% din înmatriculări (față de 16,4% în octombrie 2025) sau 2,21 milioane de vehicule. Mașinile pe benzină (20,8% din vânzări) își continuă declinul (-20,1% de la începutul anului), la fel și cele cu motoare diesel (6,9% din vânzări, -20,6%). Toate vehiculele electrificate (hibrizi plug-in și non-plug-in, precum și vehicule electrice) au reprezentat aproape 70% din piața europeană în luna octombrie.

Vânzările de mașini electrice

În primele zece luni ale anului, vânzările de mașini electrice au crescut cu 50%, impulsionate în special de evoluțiile de pe anumite piețe: Franța (+79,4%), Germania (+60,7%) și Danemarca (+41%).

Piața auto franceză, acum a doua cea mai mare din UE după Germania, a crescut cu 4,4% în primele zece luni ale anului. De asemenea, Franța este și în fruntea listei țărilor în care vânzările de mașini pe benzină sunt în scădere, cu 36,9% în zece luni. Acestea s-au redus cu 24,5% în Germania, 19,3% în Spania și 16,6% în Italia.

În rândul producătorilor de automobile, ofensiva chineză pe piața din UE continuă. BYD, cel mai mare grup chinez de pe piața europeană, a înregistrat o creștere a înmatriculărilor cu 150,8% în primele zece luni ale anului, chiar dacă cele 237.137 de vehicule pe care le-a vândut în UE de la începutul lui 2026 reprezintă o mică parte din cele peste nouă milioane de autoturisme înmatriculate în blocul comunitar în această perioadă.

Vânzările Chery Automobile au explodat: au crescut cu 238,3% (159.278 de vehicule în primele zece luni), iar cele ale XPeng au crescut cu 186,9%. Leapmotor, un partener Stellantis, a înregistrat o creștere vertiginoasă a vânzărilor (+374,8%).

Vânzările Renault au scăzut cu 3,9%

Printre producătorii europeni, Stellantis a rămas pe teritoriul pozitiv (+3,9%), la fel ca și BMW Group (+4,6%), în timp ce vânzările Renault au scăzut cu 3,9% în primele zece luni ale anului, iar cele ale Volkswagen cu 0,3%.

În ceea ce privește grupul Renault, înmatriculările Dacia au înregistrat un declin de 10,3% în primele zece luni din 2026, până la 417.492 de vehicule, iar cota sa de piață a scăzut la 4,4%, de la 5,2% în perioada similară a anului trecut.

Datele pentru luna octombrie arată că înmatriculările Dacia au scăzut cu 14,6%, până la 39.253 de unități.