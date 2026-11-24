Peste 100 de mineri din Valea Jiului rămân fără loc de muncă înainte de sărbători. Ce salarii compensatorii vor primi

<1 minut de citit Publicat la 08:41 24 Noi 2026 Modificat la 08:46 24 Noi 2026

sursa foto: Getty

Complexul Energetic Valea Jiului disponibilizează 106 angajați chiar înainte de sărbători. Este vorba despre mineri care au lucrat fie în subteran, fie la suprafață, în exploatările de cărbune din zonă, iar acum se află în ultimele zile de preaviz.

Preavizul se încheie vineri, iar de la sfârșitul acestei săptămâni cei 106 angajați vor pleca acasă. Fiecare va primi însă o plată compensatorie de aproape 95.000 de lei.

Banii au fost prevăzuți în bugetul aprobat de Guvern, care alocă aproape 10 milioane de lei pentru plățile compensatorii ale celor 106 salariați.

Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului susține că disponibilizările au fost decise în urma unei analize, astfel încât plecarea minerilor să nu afecteze activitatea companiei.