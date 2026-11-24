O cunoscută cântăreață din Iran a fost biciuită de 74 de ori pentru că a susținut un concert fără să poarte hijabul obligatoriu

3 minute de citit Publicat la 07:41 24 Noi 2026 Modificat la 07:41 24 Noi 2026

O cunoscută cântăreață din Iran a fost biciuită de 74 de ori pentru că a susținut un concert fără să poarte hijabul obligatoriu. FOTO Captură X

O cunoscută cântăreață, care a urcat pe scenă fără hijabul obligatoriu, a fost biciuită de autoritățile iraniene, împreună cu patru membri ai trupei și ai echipei sale, spun avocații lor. Parastoo Ahmadi, trei muzicieni și un producător au primit fiecare câte 74 de lovituri de bici în orașul Qom, a declarat pentru BBC unul dintre avocați.

Ahmadi, 29 de ani, a purtat o rochie fără mâneci la un concert transmis online în decembrie 2024. În Iran, femeile nu au voie să cânte în public și sunt obligate să poarte basma și haine decente.

În iunie, un tribunal din Qom i-a condamnat pe Ahmadi și pe alți opt oameni pentru "ofensă adusă decenței publice", prin publicarea unor "materiale obscene și indecente". Toți au negat acuzațiile.

La antigua Persia le regaló al mundo poesía, música y belleza inmortal. Hoy, en ese mismo suelo, el régimen de clérigos chiitas iraníes le propinó 74 latigazos a cada uno de los artistas. Parastoo Ahmadi se convirtió en la primera mujer cantante dentro de Irán en ofrecer un concierto público transmitido en vivo sin velo desde que estalló la revolución islámica en 1979. El concierto se grabó en el patio abierto del histórico caravasar de Deir-e Gachin (un monumento en el desierto cerca de Qom). No hubo espectadores físicos; por eso la propia artista lo llamó un "concierto hipotético" o "imaginario" dedicado al pueblo iraní. Fue transmitido a través de su canal de YouTube el 11 de diciembre de 2024 y superó los 3 millones de reproducciones. Tanto iraníes dentro del país como la diáspora alrededor del mundo reaccionaron con profunda emoción en redes sociales por lo inédito de ver a una mujer cantando libremente en suelo iraní. #ParastooAhmadi #WomensArt — Radio Jai (@fmjai) November 24, 2026

Pe lângă cele 74 de lovituri de bici, aceștia nu mai au voie să lucreze în domeniul audiovizual și nici să părăsească țara timp de doi ani.

La sfârșitul lui septembrie, curtea de apel din Qom a respins contestația și a menținut pedeapsa, au spus avocații.

Mulți artiști iranieni și activiști pentru drepturile omului au condamnat sentința. Ei spun că biciuirea este o pedeapsă crudă și umilitoare și încalcă interdicția internațională a torturii.

Luni, unul dintre avocați a spus pentru BBC că Ahmadi și patru dintre colegii ei au fost biciuiți la biroul de executare a pedepselor din Qom.

"Am făcut tot ce am putut ca verdictul să fie anulat sau măcar ca pedeapsa să fie redusă ori suspendată, dar nu am reușit. Am încercat chiar să amânăm executarea pedepsei, dar autoritățile au insistat să o aplice imediat", a spus el.

Ziarul reformist Etemad a publicat numele celor patru bărbați biciuiți alături de Ahmadi, potrivit avocatului Mostafa Nili. Aceștia sunt Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia și Mohsen Lashkari.

"Parastoo Ahmadi a fost biciuită pentru că a cântat și s-a îmbrăcat cum a vrut. Este o încălcare gravă a drepturilor ei și o dovadă că autoritățile iraniene vor să suprime libertatea femeilor și să-i pedepsească violent pe toți cei care le contestă legile", a declarat Bahar Ghandehari, de la Centrul pentru Drepturile Omului în Iran (CHRI), cu sediul în SUA.

Legea iraniană se bazează pe Sharia. Potrivit ei, femeile și fetele trecute de pubertate trebuie să își acopere părul și să poarte haine lungi și largi.

În 2022, Iranul a fost zguduit de proteste după moartea lui Mahsa Amini, o tânără kurdă de 22 de ani. Ea fusese arestată la Teheran de poliția moravurilor, pentru că nu și-ar fi purtat hijabul "corect". La proteste, femeile și-au ars basmalele sau le-au fluturat în aer. Sute de oameni au fost uciși de forțele de securitate.

De atunci, multe femei nu își mai acoperă părul în public, sfidând deschis regulile. Autoritățile au răspuns cu arestări, avertismente și închiderea unor afaceri.

În ianuarie anul acesta, un nou val de proteste, provocat de criza economică, a fost înăbușit violent. Mii de oameni au fost uciși, iar zeci de mii au fost arestați.

De la începutul războiului cu SUA și Israelul, la sfârșitul lui februarie, Iranul a executat tot mai mulți protestatari.

Potrivit organizației Iran Human Rights, din Norvegia, au fost executați cel puțin 39 de bărbați condamnați pentru protestele din ianuarie și doi pentru cele din 2022. Alte 16 persoane au fost executate pentru presupuse legături cu grupări de opoziție interzise, iar 17 pentru spionaj sau colaborare cu state străine.

Alți 121 de protestatari arestați în ianuarie, printre care șase femei și cinci minori, au fost condamnați la moarte și pot fi executați oricând, spune organizația.