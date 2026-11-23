Petrolul s-a ieftinit brusc şi are acum cel mai mic preţ din ultimele 3 luni. Redeschiderea unei conducte din Libia răstoarnă calculele

3 minute de citit Publicat la 23:42 23 Noi 2026 Modificat la 23:42 23 Noi 2026

Petrolul s-a ieftinit. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Prețurile petrolului au scăzut luni cu peste 3%, atingând cel mai redus nivel din ultimele trei luni, pe fondul creșterii ofertei din Orientul Mijlociu și al repornirii unei conducte petroliere în Libia. Acești factori au contrabalansat îngrijorările legate de atacurile asupra transporturilor și rafinăriilor din regiune, informează Reuters. Petrolul costa luni 89,37 dolari pe baril.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au încheiat ziua în scădere cu 3,20 dolari (3,46%), la 89,37 dolari pe baril. Contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au scăzut cu 3,24 dolari (3,88%), ajungând la 80,17 dolari pe baril.

Petrolul Brent a închis la cel mai scăzut nivel de după 31 august, iar WTI, la cel mai scăzut nivel de după 10 august.

Conducta de petrol Sharara din Libia s-a redeschis

Conducta de petrol Sharara din Libia a fost redeschisă, iar țițeiul a început să curgă în rezervoarele de stocare de la facilitatea Akakus din Zawiya, a declarat luni pentru Reuters președintele National Oil Corp.

JPMorgan estimează că prețurile contractelor futures la petrol vor scădea, ajungând în zona superioară a pragului de 70 de dolari în prima jumătate a anului 2027, pe fondul unui excedent de ofertă preconizat. Se anticipează o producție mai mare în Orientul Mijlociu (excluzând Iranul) anul viitor, precum și o ofertă sporită dinspre continentul american, condusă de SUA.

Bank of America a precizat că geopolitica va rămâne principalul factor care influențează prețurile petrolului, stocurile globale fiind relativ scăzute, ceea ce lasă o mare parte a lumii vulnerabilă la eventuale întreruperi ale aprovizionării.

„Este vorba, parțial, de semnele tot mai evidente ale unui exces de ofertă, dar, pe măsură ce trec zilele, pare tot mai puțin probabil ca Trump să atace din nou”, a declarat Chris Beauchamp, analist-șef de piață la IG.

Duminică, însă, mișcarea Houthi, aliniată cu Iranul, a declarat că a atacat o rafinărie de petrol din Arabia Saudită, în timp ce organizația UK Maritime Trade Operations a raportat, pe parcursul weekendului, mai multe atacuri asupra navelor în Golf și în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Bahrainul a declarat că un atac iranian a lovit sâmbătă o instalație industrială civilă, în timp ce Gardienii Revoluției din Iran au afirmat că au lansat un atac cu rachete și drone asupra unor poziții militare americane din regat, unde se află Flota a 5-a a Marinei SUA.

Ucraina a lovit o rafinărie în Perm

Altfel, armata ucraineană a comunicat luni că, în cursul nopții, a lovit rafinăria de petrol a companiei ruse Lukoil (LKOH.MM) din Perm, avariind trei unități de prelucrare. De asemenea, a fost vizată stația de pompare a petrolului de la Kaleikino, în Tatarstan, a precizat Statul Major General al Ucrainei pe aplicația de mesagerie Telegram, acesta fiind al doilea atac asupra obiectivului respectiv în decurs de patru zile. S-a mai menționat că au fost avariate patru rezervoare.

Între timp, exporturile de petrol rusesc din principalele terminale petroliere de la Marea Baltică și Marea Neagră se confruntă cu întârzieri tot mai mari, cauzate de vremea nefavorabilă și de atacurile persistente cu drone ucrainene, potrivit unor traderi și persoane care au cunoștințe directe despre programele de încărcare și datele privind transporturile maritime.

În Turcia, discuțiile de duminică din cadrul conferinței globale privind clima, COP31, au eșuat, pentru prima dată din 2009, după ce statele participante nu au reușit să ajungă la un acord privind includerea unei declarații referitoare la eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Potrivit observatorilor prezenți la conferință, Arabia Saudită și alte mari țări producătoare de petrol au susținut că combustibilii fosili vor juca un rol în economie și în viitorul previzibil, militând pentru eliminarea oricărei referiri la aceștia din textul final.

Miniștrii din grupul OPEC+ vor avea o serie de reuniuni pe 29 noiembrie pentru a stabili politica de producție pentru anul 2027. Grupul este format din statele membre OPEC și alți producători de petrol, precum Rusia.

În același timp, un sondaj preliminar realizat de Reuters în rândul a cinci analiști a indicat, luni, că stocurile de țiței și produse petroliere din SUA au crescut, probabil, cu aproximativ 900.000 de barili în săptămâna încheiată pe 20 noiembrie.