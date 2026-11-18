Ucrainenii au lovit cu drone două dintre cele mai mari rafinării de petrol din Krasnodar, în sudul Rusiei

1 minut de citit Publicat la 09:44 18 Noi 2026 Modificat la 09:44 18 Noi 2026

Ucrainenii au lovit cu drone două dintre cele mai mari rafinării de petrol din Krasnodar, în sudul Rusiei. FOTO: X

Două rafinării de petrol din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, au fost vizate de un atac cu drone în noaptea de marți spre miercuri, scrie Kyiv Independent. Canale ucrainene de monitorizare au raportat lovituri la ambele instalații.

Atacurile raportate se înscriu în campania mai amplă a Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere ruse. Kievul rea să afecteze aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse și să reducă veniturile cu care Moscova își finanțează războiul împotriva Ucrainei.

Ukrainian long-range drones have attacked two oil refineries in Krasnodar Krai - the Ilsky and Afipsky Refineries - resulting in large fires breaking out at both facilities. https://t.co/lNS0BATtqH — AMK Mapping ?? (@AMK_Mapping_) November 18, 2026

Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a transmis pe Telegram, citând surse locale, că rafinăriile Ilski și Afipski ar fi fost lovite. Într-o postare separată, același canal a relatat că atacul asupra regiunii Krasnodar a continuat pe parcursul nopții.

Un alt canal ucrainean de monitorizare, Supernova+, a raportat, de asemenea, un atac asupra rafinăriei Ilski.

⚡️️️️Dans la région de Krasnodar, en Fédération de Russie, on signale une attaque contre deux raffineries de pétrole : celles d'Ilsk et d'Afip. Des impacts et des incendies ont été constatés sur les sites. https://t.co/Iysc0rvh7K — Love??Ukraine Charles Rume ?? (@CharlesRume) November 18, 2026

Publicația The Kyiv Independent nu a putut verifica independent dacă rafinăriile au fost lovite sau dacă au suferit pagube.

Rafinăriile Afipski și Ilski se numără printre cele mai mari din regiunea Krasnodar. Capacitățile lor anuale de procesare sunt de aproximativ 6,25 milioane, respectiv 6,6 milioane de tone de țiței, potrivit activistului ucrainean Serhii Sternenko.

Photos from the Krasnodar region, where two oil refineries in Ilsky and Afipsky were attacked. https://t.co/eVhmVopJI8 — Military Summary (@MilitarySummary) November 18, 2026

Ambele rafinării se află în districtul Severski din regiunea Krasnodar și au mai fost vizate în repetate rânduri de atacuri ucrainene cu drone.

Statul Major al armatei ucrainene anunțase anterior că a lovit rafinăria Ilski pe 16 noiembrie. Atacul a vizat mai multe instalații de procesare a țițeiului și un complex de producție a benzinei.

Rafinăria Afipski ar fi fost vizată și într-un atac cu drone pe 6 noiembrie. La acea dată, autoritățile regionale au confirmat izbucnirea unui incendiu la o unitate industrială, fără să precizeze despre ce obiectiv era vorba.

Reprezentanții armatei ucrainene nu confirmaseră, la momentul publicării, ultimele lovituri raportate.