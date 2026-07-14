Ucraina a atacat ultimul mare producător de benzină din Bașchiria rusească, la 1.500 kilometri de frontieră

2 minute de citit Publicat la 10:57 14 Iul 2026 Modificat la 10:57 14 Iul 2026

Foto: Capturi imagini rețele sociale

Drone ale forțelor armate ucrainene au atacat, în noaptea de 14 iulie, unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din Rusia, Gazprom Neftekhim Salavat, situat în Bașchiria, potrivit canalelor ucrainene de monitorizare. Din imaginile publicate reiese că la obiectivul aflat la 1.500 de kilometri de granița cu Ucraina a izbucnit un incendiu, relatează The Moscow Times.

Informația a fost confirmată de publicația Astra, care a analizat înregistrări realizate de martori. Aceștia au relatat, dimineață, despre „numeroase bombardamente” și despre o coloană de fum negru. Potrivit canalului ucrainean Supernova, ar fi fost lovite instalația AVT-6 pentru distilarea primară a petrolului și secția 20, unde este produsă polietilenă de înaltă densitate.

Gazprom Neftekhim Salavat era ultimul mare producător de benzină din Rusia care nu fusese încă afectat de atacurile ucrainene în 2026, potrivit analistului economic Viaceslav Șiriaev.

„În total, dispar 11.000 de tone din livrările zilnice către piața rusă, adică aproximativ 5% din necesarul intern de combustibil”, a afirmat el.

Ultimele atacuri asupra complexului au avut loc în septembrie 2025, când acesta a fost țintit de două ori. Unitatea produce benzină, motorină, kerosen și alte produse petroliere, precum și gaze lichefiate, alcooli butilici, amoniac, uree și alte produse chimice.

În 2024, complexul a procesat 7,2 milioane de tone de materii prime, echivalentul a 2,7% din volumul total prelucrat în Rusia, și a produs 1,5 milioane de tone de benzină și 2,5 milioane de tone de motorină.

More from Russia's Bashkortostan, the country's 10th largest refinery, 1400km from Ukraine. https://t.co/IrI0pfjixc pic.twitter.com/ayYFIbin5d — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 14, 2026

Guvernatorul regiunii, Radii Habirov, a confirmat atacul asupra „zonei industriale din Salavat”, susținând, însă, că atacul cu drone „a fost respins” și că au fost înregistrate „mai multe focare de fum provocate de căderea resturilor dronelor doborâte”.

Încă o mare rafinărie, distrusă de ucraineni

Tot în cursul nopții, drone ucrainene au atacat rafinăria Afipski din ținutul Krasnodar, una dintre cele mai mari unități de prelucrare a petrolului din sudul Rusiei, a anunțat comandamentul operativ regional.

Potrivit autorităților, la rafinărie a izbucnit un incendiu. Informația a fost confirmată și de publicația ucraineană Krimski Veter. Conform acesteia, primele explozii din zona rafinăriei Afipski s-au auzit în jurul miezului nopții, iar atacul a provocat „un incendiu puternic” la obiectiv.

Astra a relatat că focul a izbucnit „în zona parcului de rezervoare” al rafinăriei.

Rafinăria Afipski produce benzină, motorină, distilate de condensat de gaze, reziduuri petroliere grele și sulf, iar o mare parte a producției sale este destinată exportului. Unitatea fusese atacată ultima dată de drone în noaptea de 11 iunie.

Comandamentul operativ a mai anunțat că o persoană a fost rănită în raionul Severski din Kuban, „în urma căderii unor fragmente de drone”. Victima a fost transportată la spital.

Epavele dronelor doborâte au căzut în 16 locuri din localitățile Afipski și Smolenskaia și din cătunul Kovalenko. Pe lângă rafinărie, au fost avariate mai multe locuințe și o clădire aflată la o trecere la nivel cu calea ferată.

„Resturi ale dronelor au căzut pe teritoriul a două întreprinderi, iar într-unul dintre cazuri a izbucnit un incendiu”, au adăugat autoritățile.