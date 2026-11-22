1 minut de citit Publicat la 19:26 22 Noi 2026 Modificat la 19:31 22 Noi 2026

Au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sursa foto: Loteria Română

Duminică, 22 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report, de peste 2,31 milioane de lei (aproximativ 433.600 de euro), este în joc la categoria I a Joker. La Loto 6/49, reportul depășește 1,54 milioane de lei (aproximativ 288.100 de euro), a anunțat Loteria Română.

Tragerile loto au avut loc duminică seara și au fost afișate pe site-ul loto.ro.

Numerele câștigătoare de duminică, 22 noiembrie 2026

Loto 6/49: 44, 23, 12, 37, 19, 18;

Noroc: 1 5 6 9 6 8 6;

Joker: 14, 15, 29, 18, 25 +20;

Noroc Plus: 2 7 3 8 1 9;

Loto 5/40: 37, 12, 9, 20, 21, 6;

Super Noroc: 0 0 0 4 9 5;

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 162.000 de lei (peste 30.300 de euro). La Noroc Plus se înregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 767.000 de lei (peste 143.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro).