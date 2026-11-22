Loteria Română anunţă reporturi de 433.600 de euro la Joker şi de 288.100 de euro la Loto 6/49, pentru tragerile de duminică

1 minut de citit Publicat la 14:13 22 Noi 2026 Modificat la 14:14 22 Noi 2026

Duminică au loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Un report de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro) este în joc la categoria I a Joker, la tragerile loto de duminică, în timp ce la Loto 6/49, la aceeași categorie, reportul depășește 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro), potrivit Loteriei Române, preluate de Agerpres.

La Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro).

De asemenea, la Joker, categoria a II-a, reportul depășește 162.000 de lei (peste 30.300 de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, este în joc un report de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).

Report la Loto 5/40: peste 143.200 de euro

La Loto 5/40, categoria I, reportul depășește 767.000 de lei (peste 143.200 de euro), în timp ce la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro).

La tragerile loto de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 13.900 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.

La Loto 6/49 a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 210.208,16 lei, biletul norocos fiind jucat pe bilete.loto.ro.

Totodată, la Joker a fost câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 52.820,76 lei, cu un bilet jucat pe joaca.loto.ro, iar la Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 161.422 de lei, biletul fiind jucat la o agenție din Sectorul 3 al Capitalei.