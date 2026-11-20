Câștigătorul la Loto 6/49 și-a ridicat premiul de aproape 1 milion de euro. Şi-a încercat norocul timp de 35 de ani

1 minut de citit Publicat la 12:53 20 Noi 2026 Modificat la 13:06 20 Noi 2026

Câștigătorul la Loto 6/49 și-a ridicat premiul de aproape 1 milion de euro. Şi-a încercat norocul timp de 35 de ani. Sursa colaj foto: Agerpres

Câștigătorul marelui premiu de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5.226.582,80 de lei (980.000 de euro), s-a prezentat vineri, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica premiul obținut la tragerea din 12 noiembrie 2026. "Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze şi să câştige! Eu am sperat şi am câştigat" – acesta este mesajul pe care care câştigătorul îl transmite jucătorilor.

Norocosul câștigător este din Călărași, are peste 60 de ani și joacă la loto de 35 de ani, s-a precizat într-un comunicat transmis pe site-ul Loteriei Române.

Bărbatul le-a povestit reprezentanților Loteriei Române că obișnuiește să aleagă întotdeauna variante simple, iar unele dintre numerele care i-au adus câștigul au o semnificație personală. Bărbatul intenționează să joace în continuare la jocurile sale preferate: Loto 6/49 și Joker.

"Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze şi să câştige! Eu am sperat şi am câştigat", le-a transmis câștigătorul premiului de aproape 1 milion de euro la Loto 6/49 celor care încearcă să își încerce norocul la loto.

Biletul câștigător a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași și a costat 32,50 de lei. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.

Câștigătorul a preferat să rămână discret și să nu își facă publică identitatea.

Joi, 19 noiembrie, au avut loc noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Vezi numerele câştigătoare de ieri – aici.