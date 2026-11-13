S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro. Unde a fost jucat biletul norocos

<1 minut de citit Publicat la 09:34 13 Noi 2026 Modificat la 09:34 13 Noi 2026

Este al patrulea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5,226 milioane de lei (980.000 de euro), a fost câştigat la tragerea de joi, a anunţat Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Călăraşi şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 şi două variante la Noroc, preţul biletului fiind de 32,50 de lei.

Acesta este al cel de-al patrulea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat pe 22 octombrie şi a fost în valoare de 17,761 milioane de lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-şi revendica câştigul.