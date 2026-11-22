2 minute de citit Publicat la 14:27 22 Noi 2026 Modificat la 14:28 22 Noi 2026

Pilotul Red Bull Racing, Max Verstappen. Foto: Getty Images

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), plecat din pole position, a câștigat, sâmbătă seară, Marele Premiu de la Las Vegas la Formula 1, a 21-a etapă a Campionatului Mondial, la capătul unei curse foarte spectaculoase pe circuitul urban de pe bulevardul Strip, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Cu nu mai puțin de 35 de schimbări la conducerea cursei și nenumărate depășiri, de la primul până la al 50-lea și ultimul tur, ca urmare a circuitul atipic din Las Vegas, cu linii drepte foarte lungi și puține puncte de frânare, Verstappen a făcut spectacol și s-a impus cu timpul de 1h 27 min. 39 sec. 624/1000 după 309,958 km, devansând cele două McLaren pilotate de britanicul Lando Norris, cu 639/1000, și australianul Oscar Piastri, cu 1 sec. 529/1000.

Campionul mondial italian Kimi Antonelli (Mercedes), care s-a luptat cu Verstappen pentru victorie până la începutul ultimului tur, a rămas fără energie în baterie și nu a reușit să-și mențină locul pe podium, fiind dublat de monoposturile McLaren. El a ocupat locul 4, la 2 sec. 574/1000.

Britanicul Lewis Hamilton (Ferrari) a ocupat locul al șaptelea în urma unei noi coliziuni cu coechipierul său, pilotul monegasc Charles Leclerc, care a primit o penalizare de zece secunde și a coborât pe poziția a zecea, terminând în spatele surprizei cursei, spaniolul Carlos Sainz Jr. (Williams), și al britanicului George Russell (Mercedes).

Clasamentul Marelui Premiu de la Las Vegas:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1h27:39.624

2. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) la 0.639

3. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1.529

4. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 2.574

5. Pierre Gasly (Franța/Alpine-Mercedes) 2.927

6. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 7.955

7. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 12.795

8. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 12.938

9. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 13.192

10. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 17.554

11. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 22.720

12. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 28.602

13. Oliver Bearman (Marea BritanieG/Haas-Ferrari) 28.843

14. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 36.588

15. Isack Hadjar (Franța/Red Bull) 46.488

16. Rafael Camara (Brazilia/Haas-Ferrari) 47.814

17. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:08.353

18. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:11.673

19. Fernando Alonso Jr (Spania/Aston Martin-Honda) la 1 tur

Cel mai bun tur în cursă: Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.591 în turul 50 (medie orară: 221,858 km).

Abandonuri:

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari): accident turul 18

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull): ieșire în decor turul 20

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda): problemă mecanică turul 50 (clasat)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes): forfait

Kimi Antonell, lider în clasamentul general

În clasamentul Campionatului Mondial al piloților, primul loc este ocupat de Kimi Antonelli, care și-a adjudecat titlul de campion mondial în urma câștigării Marelui Premiu al Mexicului, la începutul lunii noiembrie, urmat de Max Verstappen cu 304 pct, Lewis Hamilton 267 pct, George Russell 264 pct, Lando Norris 264 pct etc.

În clasamentul constructorilor, lider este Mercedes cu 666 pct (campioană), urmată de Ferrari 517 pct, Red Bull 440 pct, McLaren-Mercedes 431 pct, Racing Bulls-Red Bull 114 pct etc.