Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a vizitat punctul de trecere Rafah dintre Egipt și Gaza. A salutat muncitorii cu „Assalamu alaikum”

1 minut de citit Publicat la 22:24 10 Noi 2026 Modificat la 22:24 10 Noi 2026

Septuplul campion mondial de F1, Lewis Hamilton, la punctul de trecere Rafah dintre Egipt și Gaza. Foto: Profimedia Images

Lewis Hamilton, septuplul campion mondial de Formula 1, a vizitat punctul de trecere a frontierei dintre Egipt și Fâșia Gaza, la Rafah, pentru a se întâlni cu organizațiile care trimit ajutoare umanitare în acest teritoriu. El a vorbit despre conflictele și crizele umanitare din regiune și a cerut pace, scrie, marţi, The Guardian.

Hamilton a postat frecvent pe rețelele sociale despre copiii uciși în atacurile aeriene israeliene din Gaza și a cerut încetarea focului.

„Cred că trebuie să ne asigurăm că facem presiuni pentru eliberarea Congoului, Sudanului, Siriei, Palestinei. Cred că există multă pace la care sper să ajungem la un moment dat”, spunea Hamilton în octombrie.

Un acord de încetare a focului încheiat anul trecut a oprit operațiunile majore din Gaza, dar cantitatea de ajutoare care ajunge în teritoriu continuă să fie mult sub minimul convenit de 600 de camioane pe zi.

„Forțele israeliene au continuat să avanseze, extinzându-și controlul de la 53% din teritoriu la cel puțin 60%”, a declarat luna trecută o comisie independentă de experți ai ONU.

„Atacurile aeriene continuă, de asemenea, iar focul israelian de-a lungul frontului care avansează a ucis cel puțin 196 de palestinieni, inclusiv 18 femei, 32 de băieți și 11 fete”, a declarat comisia.

Hamilton a vizitat punctul de trecere a frontierei dintre Egipt și Gaza, Rafah, înainte de a vizita depozitele logistice operate de Semiluna Roșie Egipteană, care facilitează intrarea ajutoarelor în Gaza.

La trecerea frontierei, Hamilton i-a întâmpinat pe lucrătorii umanitari cu „Assalamu alaikum”, o formulă arabă des întâlnită, care înseamnă „pacea fie asupra voastră”. Le-a strâns mâna și a vorbit scurt cu lucrătorii și oficialii.

Khaled Megawer, guvernatorul provinciei Sinai de Nord, unde se află Rafah, a declarat că vizita a avut scopul de a-l ajuta pe Hamilton să afle despre eforturile Egiptului de a trimite ajutoare în Gaza.

Vizita are loc după ce Hamilton a participat la cea de-a 400-a cursă, duminică, la Marele Premiu al Braziliei.

Primul pilot de F1 de culoare, Hamilton a debutat cu McLaren în 2007. Este doar al doilea pilot de F1 care a luat startul în 400 de curse, după fostul său coechipier Fernando Alonso, care a atins această performanță în 2024.