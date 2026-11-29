Muncitorii chinezi au folosit pentru prima oară exoschelete robotizate pentru lucrări la cel mai înalt turn electric din lume

2 minute de citit Publicat la 21:13 29 Noi 2026 Modificat la 21:13 29 Noi 2026

Muncitorii chinezi din sectorul energetic au folosit exoschelete pentru a inspecta turnurile liniei de transport al energiei electrice Fengcheng-Meili, în weekend, în provincia Jiangsu din estul Chinei, conform Global Times.

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Sâmbătă, muncitorii au finalizat lucrările de întreținere a segmentului care traversează fluviul Yangtze al liniei electrice Fengcheng-Meili, cu o tensiune de 500 kV, care leagă orașele Taizhou și Wuxi din provincia Jiangsu. Lucrările au fost realizate înaintea perioadei de iarnă, când cererea de energie electrică atinge niveluri maxime în Delta fluviului Yangtze.

O parte a inspecției s-a desfășurat la aproximativ 370 de metri deasupra fluviului, o înălțime comparabilă cu cea a unei clădiri rezidențiale de 120 de etaje.

Muncitorii au coborât de-a lungul unor șiruri verticale de izolatoare până pe cablurile conductoare, care au un diametru de numai 35 de milimetri.

La această înălțime, vântul poate atinge viteze cuprinse între 50 și 74 de kilometri pe oră, iar cablurile se balansează permanent în timp ce muncitorii înaintează pe ele, centimetru cu centimetru.

Aceștia trebuie să își mențină centrul de greutate cât mai jos și să țină permanent o mână pe coarda de siguranță de rezervă, a explicat Zheng Yimin, șeful serviciului de inspecție.

Linia prezintă o diferență de nivel de 260 de metri, iar segmentul situat deasupra mijlocului fluviului este cel mai expus oscilațiilor.

Muncitorii trebuie să își adapteze poziția corpului la mișcările cablului și să rămână nemișcați atunci când apar rafale puternice de vânt.

Traseul complet, dus-întors, măsoară 2.550 de metri și presupune aproape patru ore de deplasare pe cabluri, ceea ce reprezintă o încercare extrem de solicitantă pentru rezistența fizică.

Pentru a reduce efortul, în cadrul acestei inspecții au fost folosite pentru prima dată exoschelete robotizate. Echipamentul complet cântărește doar 2,5 kilograme, aproximativ cât un laptop ușor.

Cipurile inteligente integrate folosesc inteligența artificială pentru a monitoriza în timp real frecvența pașilor și lungimea acestora, calculând permanent condițiile în care lucrează muncitorii.

Atunci când aceștia se apleacă, pășesc sau se ghemuiesc pe cablurile conductoare, dispozitivul oferă susținere și asistență la ridicare, stabilizând totodată corpul din partea inferioară și reducând în timp real solicitarea picioarelor.

Potrivit lui Zheng, exoscheletul poate reduce cu până la 40% solicitarea maximă a musculaturii membrelor inferioare.

Lucrările de întreținere au fost programate înaintea perioadei de vârf a consumului de energie electrică din timpul iernii, pentru a permite verificarea de aproape a celor două turnuri, a cablurilor care traversează fluviul, a elementelor de fixare și a izolatoarelor, precum și remedierea imediată a eventualelor defecțiuni.

Scopul este asigurarea funcționării sigure și stabile a acestei importante linii de transport al energiei electrice, a declarat Zhou Xinyue, director adjunct al Centrului de Transport al Energiei din cadrul companiei State Grid Wuxi Power Supply Company, citat de CCTV News.

Pentru verificarea cablurilor de protecție, prea subțiri pentru a permite deplasarea muncitorilor pe ele, au fost folosite drone autonome, care au zburat de-a lungul liniei pentru a inspecta zonele ce nu puteau fi verificate prin metodele obișnuite.

Linia Fengcheng-Meili este cel mai mare proiect din China de transport al energiei electrice la foarte înaltă tensiune peste un fluviu.

Aceasta transportă energie curată din nordul provinciei Jiangsu către principalele centre de consum din sud, reprezentând o componentă esențială a sistemului de transfer al energiei electrice de la nord la sud.

În cei trei ani de funcționare, proiectul a transportat peste 53 de miliarde de kilowați-oră de energie electrică, crescând considerabil capacitatea provinciei de a transporta electricitate peste fluviul Yangtze.