China vrea să-i convingă pe tinerii care lucrează cu AI să se mute la sate. Ce beneficii le oferă

2 minute de citit Publicat la 20:55 29 Noi 2026 Modificat la 20:55 29 Noi 2026

Aceste iniţiative fac parte din programul guvernamental "AI Plus". Sursă foto: Getty Images

Comunităţile rurale din China încearcă să îi atragă pe tinerii profesionişti care utilizează inteligenţa artificială (AI) spre viaţa la ţară, promiţându-le un trai mai liniştit, departe de presiunile marilor oraşe, şi astfel să revitalizeze satele populate în principal de pensionari, transmite AFP, potrivit Agerpres.

În aprilie, Caojing, amplasat într-o rezervaţie naturală la 60 de kilometri sud de centrul oraşului Shanghai, s-a alăturat listei localităţilor chineze care promit ajutoare în valoare de milioane de yuani microîntreprinderilor specializate pe AI.

Startup-urile eligibile primesc spaţii de birou gratuite, granturi de până la 10.000 de yuani (1.370 de euro) şi o lună de cazare gratuită pentru antreprenori, adesea freelanceri fără angajaţi.

Aceste iniţiative fac parte din programul guvernamental "AI Plus", care îşi propune să generalizeze utilizarea acestei tehnologii în educaţie şi în viaţa de zi cu zi.

„AI devorează totul", rezumă Wind Liu, în vârstă de 38 de ani, care locuieşte de trei luni cu soţia sa în Shuiku, un sat din provincia Caojing.

Cuplul şi alte aproximativ treizeci de persoane locuiesc într-un centru pentru "nomazi digitali", lucrători care îşi desfăşoară activitatea de la distanţă. Centrul urmăreşte acum să-i atragă în special pe antreprenorii care folosesc AI.

Profesor de engleză, Wind Liu foloseşte software-ul chinezesc Seedance, care generează videoclipuri folosind inteligenţa artificială, pentru a crea lecţii de vocabular animate cu personaje din seriale TV americane. Apoi le postează pe reţelele de socializare. "Trebuie să găsesc clienţi. Nu mă pot descurca fără tehnologie", explică Wind Liu, purtând un tricou cu sloganul "Gândeşte-te mai puţin, foloseşte mai mult ChatGPT".

Satul Shuiku îi oferă lui Wind Liu posibilitatea de a scăpa de stilul de viaţă frenetic al metropolelor chineze, poreclit "996", care constă în nouă ore de lucru pe zi, de la 9:00 dimineaţa la 9:00 seara, timp de şase zile pe săptămână. "Majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit aici tânjesc după mai multă libertate, mai mult spaţiu şi mai mult timp", spune Wind Liu.

Într-o dimineaţă de luni, sub o ploaie uşoară, cinci tineri de treizeci şi ceva de ani au practicat tai chi timp de o jumătate de oră înainte de a merge la muncă.

Nou-veniţii "caută să-şi simplifice viaţa" şi "să se concentreze mai bine" în acest mediu mai calmant, explică Baicao Li, în vârstă de 34 de ani, managerul de proiect, în timp ce un pisoi se strecoară printre picioarele sale. Compania sa, cu sediul la Beijing, a creat acest spaţiu în 2024, în colaborare cu autorităţile locale.

În China, respingerea presiunii de la locul de muncă a dat naştere în mod notabil fenomenului "tang ping" ("a rămâne culcat"), care implică renunţarea la urmărirea succesului. Însă tinerii care au venit să se stabilească în Caojing aspiră la o viaţă mai liniştită, fără a-şi abandona ambiţiile profesionale şi cu încurajarea autorităţilor locale.

"Speranţa este că aceşti oameni (...) îşi vor înfiinţa propriile afaceri şi poate într-o zi vor contribui la stimularea economiei locale", explică Zilan Qian, specialistă în AI la centrul de reflexie GovAI. Aceşti lucrători "pur şi simplu resping +996+", dar "asta nu înseamnă că nu vor să muncească", subliniază Zilan Qian.

Sosirea "nomazilor digitali" aduce beneficii economiei locale, susţine o locuitoare cu părul gri, ocupată cu plivirea buruienilor, care preferă să rămână anonimă. "Sunt mai mulţi oameni acum... şi vor fi şi mai mulţi", spune ea.

Cu toate acestea, vechii şi noii locuitori ai satului nu interacţionează prea mult. Vizavi de una dintre clădirile care găzduiesc nomazii digitali, o octogenară sortează fasole uscată. Tinerii ei vecini sunt politicoşi, spune ea. Dar nu stau niciodată prea mult.