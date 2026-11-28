Noi date obținute cu ajutorul sateliților arată cât de repede se scufundă unele orașe

3 minute de citit Publicat la 23:32 28 Noi 2026 Modificat la 23:32 28 Noi 2026

Patru milioane de oameni din Lagos, Nigeria, ar putea să aibă probleme din cauza nivelurilor extreme ale mării, până la sfârșitul secolului, potrivit unui nou studiu. Foto: Getty Images

Unele dintre cele mai mari orașe din Africa se scufundă mai repede decât se credea anterior, potrivit unui nou studiu. Oamenii de știință au folosit imagini radar obținute de sateliții Sentinel-1 ai Agenției Spațiale Europene pentru a măsura deplasarea terenului pe care sunt construite 20 de orașe de coastă din Africa, conform BBC.

Studiul a constatat că unele orașe, printre care Lagos, în Nigeria, și Alexandria, în Egipt, se scufundă mult mai rapid decât estimase în 2021 Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC), organismul ONU specializat în acest domeniu.

Deși unele dintre cauzele acestei scufundări, cunoscute sub denumirea de subsidență, sunt naturale, multe sunt rezultatul activităților umane, precum extragerea apelor subterane.

Oluwaseyi Dasho, autorul principal al studiului, a declarat că efectele subsidenței „sunt adesea invizibile în viața de zi cu zi, dar, pe parcursul deceniilor, pot crește considerabil expunerea la inundații”.

Acest lucru se întâmplă deoarece, pe măsură ce terenul se scufundă, altitudinea sa față de nivelul oceanului scade, amplificând riscurile asociate creșterii nivelului mării provocate de schimbările climatice.

Potrivit estimărilor prezentate în studiu, până în 2050, aproximativ șapte milioane de persoane, un milion de clădiri și bunuri în valoare de 180 de miliarde de dolari (137 de miliarde de lire sterline) ar putea fi expuse riscului de inundații.

Sateliții dau o imagine mai clară

În trecut, lipsa stațiilor de monitorizare i-a împiedicat pe cercetători să obțină informații locale actualizate despre subsidența terenului în Africa, a explicat Dasho.

Însă, folosind date satelitare, cercetătorii de la Virginia Tech au reușit să detecteze deplasări ale terenului de numai un milimetru pe an.

Manoochehr Shirzaei, coordonatorul studiului, a explicat că sateliții Sentinel-1 survolează aceeași regiune a Pământului la fiecare șase până la 12 zile.

„Satelitul transmite un semnal radar, care ajunge la sol și este reflectat înapoi către satelit”, a explicat profesorul de geoștiințe.

Procesul este repetat în timpul numeroaselor treceri succesive ale satelitului deasupra aceleiași regiuni.

Este înregistrat intervalul dintre transmiterea semnalului și recepționarea acestuia, iar modificările acestui interval de-a lungul timpului permit determinarea deplasărilor terenului.

Cercetătorii au constatat că terenul din Alexandria se scufundă în medie cu șase milimetri pe an, iar cel din Lagos cu cinci milimetri pe an.

Dacă acest ritm se menține, până în 2050 creșterea relativă a nivelului mării în Alexandria ar fi cu 36% mai mare decât cea estimată de IPCC, în scenariul intermediar privind evoluția emisiilor care provoacă încălzirea globală.

Și Luanda, capitala Angolei, a înregistrat o scufundare semnificativă a terenului, în timp ce alte orașe, precum Durban, din Africa de Sud, au rămas stabile sau chiar au înregistrat o ușoară ridicare a solului.

Shirzaei a declarat că identificarea zonelor în care IPCC a subestimat riscurile, dar și a celor în care amenințarea a fost supraestimată, ar putea ajuta autoritățile să distribuie mai eficient resursele.

Activitățile locale contribuie la scufundarea terenului

Cauzele subsidenței provocate de om sunt, de regulă, „extrem de locale, ceea ce înseamnă că le putem combate prin adoptarea unor politici la nivel local”, a explicat Shirzaei.

Una dintre principalele cauze este consumul tot mai mare de apă în orașele care se dezvoltă rapid.

Extragerea unor cantități prea mari de apă din subteran poate duce la compactarea solului și la coborârea suprafeței terenului.

Studiul sugerează, de asemenea, că barajul de la Aswan, construit pe Nil, ar putea reține sedimentele în amonte, împiedicând astfel depunerea de noi materiale care ar compensa scufundarea terenului în Alexandria.

În Lagos, recuperarea unor suprafețe din mare pentru construirea de insule artificiale și ridicarea clădirilor pe terenuri instabile reprezintă alte cauze posibile ale subsidenței.

Printre măsurile care pot preveni scufundarea orașelor se numără asigurarea unor surse alternative de apă și cultivarea unor plante agricole care necesită mai puțină apă.

„În cazul fenomenelor pe care nu le putem limita, încercăm să ne adaptăm”, a adăugat Shirzaei.

Aceasta ar putea însemna construirea unor sisteme de protecție împotriva inundațiilor sau mutarea infrastructurii esențiale pe terenuri situate la altitudini mai mari.

Profesorul a spus că țările în curs de dezvoltare au fost în mare parte „excluse” din planificarea măsurilor de adaptare la creșterea nivelului mării, din cauza lipsei monitorizării.

Potrivit lui Shirzaei, metodele dezvoltate în cadrul acestui studiu ar putea fi folosite și pentru a reduce lipsa informațiilor despre alte regiuni, precum insulele din Oceanul Pacific.

Oluwaseyi Dasho a declarat că speră ca studiul, publicat în revista științifică Science Advances, să ajute guvernele africane „să se pregătească în mod corespunzător pentru provocările viitoare și, mai ales, pentru generațiile următoare”.