Acum 214 milioane de ani, un meteorit a lovit Canada și a format o minune a naturii. Cum arată „Ochiul Quebecului”, vizibil din spațiu

4 minute de citit Publicat la 22:34 28 Noi 2026 Modificat la 23:10 28 Noi 2026

Manicouagan, cunoscut și sub numele de „Ochiul Quebecului”, este unul dintre cele mai bine conservate cratere de impact ale planetei. Foto: Getty Images

Acum mai bine de 200 de milioane de ani, un meteorit de 5 km a căzut în Quebecul de astăzi. Acum, acest inel straniu de perfect, vizibil din spațiu, este o atracție turistică în Canada. Manicouagan, cunoscut și sub numele de „Ochiul Quebecului”, este unul dintre cele mai bine conservate cratere naturale ale planetei, scrie BBC News.

Văzut de sus, craterul Manicouagan, cu o lățime de 72 km, formează un inel de apă straniu de perfect. Munții se ridică din centrul său, în timp ce râurile și afluenții izvorăsc din lac, dispărând în adâncul pădurilor.

Manicouagan, cunoscut și sub numele de „Ochiul Quebecului”, este unul dintre cele mai bine conservate cratere de impact ale planetei, creat de un meteorit cu lățimea de 5 km care a aruncat resturi până în Japonia și este posibil să fi distrus ecosisteme pelagice întregi, acum aproximativ 214 milioane de ani. Abia când fotografiile astronauților din spațiu au apărut în 1983, vasta sa întindere a devenit vizibilă.

Până în anii 1960, regiunea din jurul craterului nu avea drumuri, dar acum, se poate conduce până acolo pe o autostradă rurală parțial pavată, care reprezintă punctul de plecare al călătoriei de 1.700 km a Expediției 51 prin Quebec și Labrador, pe autostrada Trans-Labrador.

„Pentru locuitorii din Quebec, mersul cu mașina până la Manicouagan este visul. Dacă mergi, ai nevoie de două lucruri: o camionetă cu tracțiune integrală fiabilă și vreme senină”, spune un localnic.

De la balene la baraje

Drumul spre Manicouagan este Route 389 din Quebec, o șosea cu două benzi care începe în orașul Baie-Comeau, pe malul nordic al râului St. Lawrence. Pentru a ajunge acolo, drumul urmăreşte coasta râului spre nord-est, pe o distanță de 420 km de orașul Quebec, un traseu pitoresc cunoscut sub numele de „Route des Baleines”, adică Ruta Balenelor.

În râul St. Lawrence există 13 specii de cetacee care pot fi observate în timpul sezonului de observare a balenelor, care durează din mai până în octombrie: de la marsuini până la balene albastre imense.

Mai departe, pe Ruta 389, se ajunge la către barajul hidroelectric Manic-2. În lunile de vară, instalația operată de Hydro-Québec, împreună cu barajul Manic-5 din amonte, se deschide publicului pentru tururi ghidate gratuite.

Patru baraje au fost construite pe râul Manicouagan într-un proiect care s-a desfășurat între 1959 și 1970. Când apa s-a acumulat în spatele barajelor, craterul a început să se umple cu apă care se învârtea în jurul dealului muntos din centrul său, creând „ochiul” de apă care este acum vizibil din spațiu.

„A durat nouă ani până s-a umplut craterul”, a spus un ghidul.

După încă 191 km de mers cu mașina mai spre nord, se ajunge și la Manic-5, cel mai mare baraj cu arcade multiple și contraforturi din lume. În anii 1960 a apărut un oraș temporar pentru a găzdui muncitori care valorificau forța unor întregi sisteme fluviale.

Barajul Manic-5. Foto: Getty Images

În micul muzeu al barajului există imagini cu familiile lor jucându-se în zăpadă, îndreptându-se spre biserică și multe altele. Proiectul a adus aici și drumuri, inclusiv cel care avea să devină Ruta 389.