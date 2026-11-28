Acum mai bine de 200 de milioane de ani, un meteorit de 5 km a căzut în Quebecul de astăzi. Acum, acest inel straniu de perfect, vizibil din spațiu, este o atracție turistică în Canada. Manicouagan, cunoscut și sub numele de „Ochiul Quebecului”, este unul dintre cele mai bine conservate cratere naturale ale planetei, scrie BBC News.
Văzut de sus, craterul Manicouagan, cu o lățime de 72 km, formează un inel de apă straniu de perfect. Munții se ridică din centrul său, în timp ce râurile și afluenții izvorăsc din lac, dispărând în adâncul pădurilor.
Manicouagan, cunoscut și sub numele de „Ochiul Quebecului”, este unul dintre cele mai bine conservate cratere de impact ale planetei, creat de un meteorit cu lățimea de 5 km care a aruncat resturi până în Japonia și este posibil să fi distrus ecosisteme pelagice întregi, acum aproximativ 214 milioane de ani. Abia când fotografiile astronauților din spațiu au apărut în 1983, vasta sa întindere a devenit vizibilă.
Până în anii 1960, regiunea din jurul craterului nu avea drumuri, dar acum, se poate conduce până acolo pe o autostradă rurală parțial pavată, care reprezintă punctul de plecare al călătoriei de 1.700 km a Expediției 51 prin Quebec și Labrador, pe autostrada Trans-Labrador.
„Pentru locuitorii din Quebec, mersul cu mașina până la Manicouagan este visul. Dacă mergi, ai nevoie de două lucruri: o camionetă cu tracțiune integrală fiabilă și vreme senină”, spune un localnic.
De la balene la baraje
Drumul spre Manicouagan este Route 389 din Quebec, o șosea cu două benzi care începe în orașul Baie-Comeau, pe malul nordic al râului St. Lawrence. Pentru a ajunge acolo, drumul urmăreşte coasta râului spre nord-est, pe o distanță de 420 km de orașul Quebec, un traseu pitoresc cunoscut sub numele de „Route des Baleines”, adică Ruta Balenelor.
În râul St. Lawrence există 13 specii de cetacee care pot fi observate în timpul sezonului de observare a balenelor, care durează din mai până în octombrie: de la marsuini până la balene albastre imense.
Mai departe, pe Ruta 389, se ajunge la către barajul hidroelectric Manic-2. În lunile de vară, instalația operată de Hydro-Québec, împreună cu barajul Manic-5 din amonte, se deschide publicului pentru tururi ghidate gratuite.
Patru baraje au fost construite pe râul Manicouagan într-un proiect care s-a desfășurat între 1959 și 1970. Când apa s-a acumulat în spatele barajelor, craterul a început să se umple cu apă care se învârtea în jurul dealului muntos din centrul său, creând „ochiul” de apă care este acum vizibil din spațiu.
„A durat nouă ani până s-a umplut craterul”, a spus un ghidul.
După încă 191 km de mers cu mașina mai spre nord, se ajunge și la Manic-5, cel mai mare baraj cu arcade multiple și contraforturi din lume. În anii 1960 a apărut un oraș temporar pentru a găzdui muncitori care valorificau forța unor întregi sisteme fluviale.
Barajul Manic-5. Foto: Getty Images
În micul muzeu al barajului există imagini cu familiile lor jucându-se în zăpadă, îndreptându-se spre biserică și multe altele. Proiectul a adus aici și drumuri, inclusiv cel care avea să devină Ruta 389.
În țara Innuiților
„Au făcut multe lucruri pentru a construi barajele, dar ceea ce nu au făcut a fost să-i întrebe mai întâi pe Innuiți”, a spus Céline Bacon, responsabilă culturală și turistică pentru comunitatea Innu a Primelor Națiuni din Pessamit, ale cărei teritorii tradiționale includ și cele acoperite de baraj.
Bacon a explicat că, timp de nenumărate generații, înainte de construirea drumurilor, poporul Innu călătorea pe jos și cu canoea prin acest peisaj, întorcându-se în fiecare an la taberele sezoniere de vânătoare și pescuit.
„Barajele au transformat teritoriul nostru, au schimbat modul în care vânam, pescuim și culegeam. Încă se mai pot vedea unele dintre vechile trasee de portaj. Mama mea le numea pe nume”, a spus Bacon, care a crescut ascultând poveștile familiei sale despre viața din jurul Manicouagan.
Creșterea nivelului apelor nu a fost singurul factor care a dus aici. Începând cu anii 1950, guvernul canadian a obligat din ce în ce mai mult familiile din tribul Innu să-și trimită copiii la școlile de stat, făcând imposibilă practicarea mijloacelor tradiționale de subzistență.
„Odată cu această schimbare, am pierdut o mare parte din ceea ce știam”, a spus Bacon.
„Ochiul Quebecului”
Călătoria din Quebec până la Manicouagan poate să dureze și până la 11 ore, dacă nu chiar mai mult. Din spațiu, craterul nu s-ar fi văzut prea bine din cauza ceții, însă, de jos, copacii verzi sunt foarte vizibili. Lacul, inima Rezervației Biosferei Manicouagan Uapishka, proprietate UNESCO, oferă un spațiu enorm și o liniște deplină.
Foto: Profimedia Images
În apropiere se află și Stația Uapishka, o stație de cercetare și cabană pe malul lacului, administrată de Innuiții din Pessamit și co-fondată în parteneriat cu rezervația UNESCO. Înăuntru, bucătarul Innu Simon Landry-Asselin, care pregătește mâncare folosind ingrediente pe care le culege din pădurea din jur, spune că această cabană „este șansa noastră de a împărtăși vizitatorilor o parte din cine sunt Innuții”.
„Această cabană este șansa noastră de a împărtăși vizitatorilor o parte din cine sunt Innuții. Este șansa mea de a împărtăși ingredientele pe care strămoșii noștri le-au cunoscut dintotdeauna”, a explicat el.
În zilele senine, vârful întunecat al muntelui Mont-Babel, înalt de 952 m, este vizibil de la marginea lacului. Muntele s-a format în centrul craterului atunci când roca de bază a ricoșat violent în urma impactului meteoritului.