Ciprian Ciucu le propune celor de la USR să aibă candidați comuni cu PNL la primăriile din București: „Este esențial”

Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL spune că este esenţial ca PNL şi USR să aibă candidaţi comuni la Primăria Capitalei şi la primăriile de sector, el susținând că, dacă acest lucru nu se va realiza în Bucureşti, atunci nu se va face nici în ţară. Ciucu a mai spus și că o astfel de alianță electorală ar putea fi imposibilă în unele orașe sau localități, acolo unde cei de la PNL și USR „se urăsc sincer şi dezinteresat”.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, dacă PNL şi USR vor avea candidaţi comuni la primăriile de sector şi la Primăria Capitalei.

„Este esenţial. Este esenţial şi vă explic de ce. Să mă audă liberalii şi USR-iştii. Una este când pleci în alegeri într-un singur tur de la 17-20-25% şi alta este când pleci la 35-40%.

Dacă nu facem o alianţă în Bucureşti, nu reuşim să facem în marile municipii din ţară. Şi acolo, una este când pleci de la 15-20% cu candidaţi separaţi şi pierdeţi împreună, amândoi, separat. Şi alta este când pleci cu candidaţi care au 35-40%. Sau 30%. Ai o şansă reală să câştigi cât mai multe municipii.

Şi pentru a câştiga alegerile naţionale este esenţial ca să câştigăm alegerile locale. Şi dacă nu se face în Bucureşti o astfel de alianţă, nu se va face nici în ţară”, a spus Ciprian Ciucu.

El a menţionat că este posibil ca în unele oraşe să nu se poată face această alianţă deoarece, în acele locuri, liberalii şi USR-iştii „se urăsc sincer şi dezinteresat”.

„Sunt locuri în care ne vom înţelege, sunt locuri în care ei se urăsc sincer şi dezinteresat. Sunt oraşe în care liberalii şi USR-iştii se urăsc sincer şi dezinteresat. Şi nu vom reuşi peste tot. Este esenţial să reuşim în Bucureşti pentru a putea cere acest lucru fiecare în partidul lui la cât mai multe municipii din ţară. Eu cred că putem face o figură foarte bună în 2028, dacă suntem coerenţi şi dacă facem un proiect care chiar să fie o alternativă", a mai spus prim-vicepreşedintele PNL.