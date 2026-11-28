Cetatea de Scaun a Sucevei, fortăreața lui Ștefan cel Mare. Istoria monumentului care a apărat Moldova și ce pot vedea turiștii astăzi

2 minute de citit Publicat la 19:20 28 Noi 2026 Modificat la 19:20 28 Noi 2026

Cetatea de Scaun a Sucevei este cunoscută mai ales ca fortăreața lui Ștefan cel Mare. Foto: Antena 3 CNN

A fost construită pentru a apăra Moldova, a rezistat atacurilor unor armate puternice și a păstrat între zidurile sale tezaurul țării. Cetatea de Scaun a Sucevei ascunde povești despre Ștefan cel Mare, Soliman I și unul dintre cele mai dramatice momente din istoria Moldovei. Astăzi, fortăreața medievală a devenit o scenă vie, unde istoria se întâlnește cu festivaluri, muzică și mii de vizitatori.

A rezistat asediilor unor armate puternice, a adăpostit tezaurul Moldovei și a fost martora unor momente decisive din istoria țării. Cetatea de Scaun a Sucevei este cunoscută mai ales ca fortăreața lui Ștefan cel Mare. Însă construcția ei a început în timpul lui Petru I Mușat, la sfârșitul secolului al XIV-lea.

„După asediul de la 1476, când artileria otomană a adus pagube acestor bastioane, Ștefan cel Mare practic a dublat pânza de ziduri și a rotunjit bastioanele, devenind astfel fortăreața una dintre cele mai serioase din această parte a Europei”, a declarat Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei.

Fortificațiile au fost întărite pentru a rezista artileriei, iar sistemul de alimentare cu apă permitea garnizoanei să suporte asedii îndelungate. Totuși, în 1538, cetatea a ajuns în mâinile otomanilor conduși de Soliman Magnificul. Garnizoana de mercenari a deschis porțile, iar tezaurul Moldovei a fost luat de otomani. Potrivit unei ipoteze istorice, tot atunci ar fi putut fi dusă la Istanbul și sabia atribuită lui Ștefan cel Mare.

„Este momentul în care Soliman Magnificul ia tezaurul țării și, dacă acea spadă a lui Ștefan, care se află la Topkapî, a plecat din Moldova, acela este momentul”, a mai declarat Emil Ursu.

În urmă cu sute de ani, aceste ziduri aveau rolul de a apăra cetatea și tezaurul Moldovei. Astăzi, fortăreața are o cu totul altă viață. În locul garnizoanelor și al pregătirilor de război, aici vin turiști, artiști și participanți la festivaluri. Cetatea de Scaun nu este doar un monument istoric, ci și unul dintre spațiile în care se desfășoară evenimentele culturale ale Sucevei.

În fiecare vară, Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” readuce în cetate cavaleri, personaje în costume de epocă, demonstrații de luptă, muzică și meșteșuguri tradiționale. La ediția din august 2026, peste 30 de mii de spectatori au intrat în cetate în timpul festivalului.

„Este unul dintre cele mai importante evenimente de gen din România. Este internațional din 2016. Anul trecut au participat trupe din opt state”, a mai adăugat directorul Muzeului Național al Bucovinei.

Dar viața culturală a cetății nu se limitează la reconstituirile medievale. Șanțul de apărare și spațiile din jurul fortăreței găzduiesc concerte, festivaluri de muzică rock, spectacole și competiții sportive.

Printre evenimente se numără Cetatea de Rock, festivalul Filarmonia și competiția Colosseum Tournament. Cetatea atrage vizitatori atât pentru istoria sa, cât și pentru evenimentele organizate de-a lungul anului. În afara festivalurilor, printre cei care îi trec pragul se numără numeroase grupuri de elevi, inclusiv în cadrul programelor educaționale. La mai bine de șase secole de la ridicarea primelor fortificații, Cetatea de Scaun a Sucevei continuă să fie folosită, de această dată ca spațiu muzeal și cultural.