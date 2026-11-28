Investiții de 85 de milioane de euro în drumurile județene din Suceava. Trei centuri ocolitoare sunt în pregătire

3 minute de citit Publicat la 18:13 28 Noi 2026 Modificat la 18:13 28 Noi 2026

Peste 500 de kilometri de drumuri județene și variante ocolitoare sunt în programul de investiții al Consiliului Județean Suceava. Foto: Antena 3 CNN

Peste 500 de kilometri de drumuri județene – totul este in programul de investiții al Consiliului Județean Suceava. Unul dintre cele mai ample proiecte include aproape 53 de kilometri de drum și construirea unui nou pod peste râul Moldova. Valoarea investiției este de 85 de milioane de euro din fonduri europene. În paralel, sunt pregătite și proiecte pentru trei centuri ocolitoare.

Peste 500 de kilometri de drumuri județene și variante ocolitoare sunt în programul de investiții al Consiliului Județean Suceava.

Potrivit administrației conduse de Gheorghe Șoldan, în primii doi ani de mandat au fost modernizați și recepționați peste 121 de kilometri de drumuri. Pe alte trasee au fost turnate covoare asfaltice și au fost făcute reparații. Lucrările continuă pe mai multe șantiere, inclusiv pe drumuri care până de curând erau pietruite sau de pământ.

„Atunci când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava am vorbit și în campanie foarte mult că voi încerca, într-un mandat, în patru ani de zile, să nu mai avem drumuri de pământ și pietruite”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Unul dintre drumurile finalizate pe partea județului Suceava este Panaci–Bilbor, care face legătura cu județul Harghita. Gheorghe Șoldan spune că, la preluarea mandatului, lucrările erau realizate în proporție de doar 30%. Restul a fost executat într-un an și jumătate. Pentru modernizarea completă a legăturii rutiere mai trebuie finalizate lucrările din Harghita.

Potrivit președintelui Consiliului Județean, noul traseu va scurta distanța dintre Vatra Dornei și Toplița cu aproximativ 92 de kilometri.

„N-au reușit cei din Harghita să finalizeze și ei lucrările. Am reușit într-un an și jumătate să facem aproximativ 70%. L-am preluat undeva la 30%”, a mai declarat Gheorghe Șoldan.

Cea mai mare investiție în modernizarea drumurilor județene beneficiază de o finanțare europeană de aproximativ 85 de milioane de euro. Proiectul cuprinde aproape 53 de kilometri de drumuri și 23 de poduri.

Printre ele podul peste râul Moldova, dintre Cornu Luncii și Mălini. Vechea construcție, ridicată la începutul secolului trecut, a fost demolată, iar în locul ei urmează să fie construit un pod de aproximativ 255 de metri. Proiectul include și trotuare, piste pentru biciclete și stații de autobuz.

„Pregătim să construim un nou pod acolo. Cred că pe finele anului viitor vom avea un nou pod construit, o rețea întreagă de drumuri județene, 50 și ceva de kilometri de pistă de bicicletă, iluminat public, stații de încărcare pentru mașini electrice... Un drum complex, în plină desfășurare, în șantier”, a mai adăugat președintele CJ Suceava.

Traseul modernizat va lega zona Fălticeni de localitățile Horodniceni, Cornu Luncii, Mălini, Slatina și Valea Moldovei. La Cornu Luncii, primarul Gheorghe Fron spune că investiția este importantă atât pentru circulația locală, cât și pentru legăturile dintre comunitățile din zonă.

„Pleacă drumul din Fălticeni, prin comuna Horodniceni, intră în comuna noastră pe la Dumbrava, cu pod peste râul Moldova, ajunge în Mălini, Slatina și Valea Moldovei”, spune Gheorghe Fron, primarul comunei Cornu Luncii.

Pentru oamenii din zonă, modernizarea drumului și construirea noului pod sunt lucrări așteptate de mai mulți ani. Localnicii spun că vechea infrastructură era degradată, iar reparațiile făcute periodic nu rezistau.

„Da, se cârpea și la o săptămână era spart”, spune un localnic.

Un alt șantier este cel dintre Burla și Arbore, unde lucrările de modernizare au ajuns, potrivit președintelui Consiliului Județean, la aproximativ 60% în numai câteva luni.

Contractul prevede doi ani de execuție, însă constructorul ar putea termina mai devreme dacă ritmul se menține. În paralel, administrația județeană pregătește variantele ocolitoare de la Gura Humorului, Fălticeni și Suceava. Pentru centura de la Gura Humorului, începerea lucrărilor este programată în 2027. Celelalte proiecte se află în etape de pregătire a documentațiilor și procedurilor de achiziție. Termenele efective vor depinde de finalizarea acestor etape și de derularea contractelor.