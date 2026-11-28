Investiții de peste un miliard de euro în județul Suceava pentru infrastructură rutieră, spitale și patrimoniu

4 minute de citit Publicat la 16:52 28 Noi 2026 Modificat la 16:52 28 Noi 2026

De la infrastructura rutieră și sănătate, până la patrimoniu și educație, sunt bani care ar trebui să schimbe viața comunităților. Foto: Antena 3 CNN

Drumuri modernizate, spitale dotate cu aparatură de ultimă generație și monumente istorice restaurate. În județul Suceava, administrația județeană anunță investiții de peste un miliard de euro, în proiecte aflate în diferite etape de realizare. De la infrastructura rutieră și sănătate, până la patrimoniu și educație, sunt bani care ar trebui să schimbe viața comunităților. Unele proiecte sunt deja finalizate, altele sunt în șantier sau în faza de pregătire.

Proiecte de infrastructură rutieră, investiții în sănătate, modernizarea aeroportului și reabilitarea unor clădiri publice. Acestea sunt principalele direcții în care Consiliul Județean Suceava a concentrat investițiile în primii doi ani ai mandatului lui Gheorghe Șoldan.



Potrivit președintelui administrației județene, valoarea proiectelor puse în mișcare se apropie de un miliard de euro. Sumele includ investiții aflate în diferite etape, de la licitații și contracte atribuite până la lucrări în execuție și proiecte finalizate.

Printre cele mai mari investiții se numără varianta ocolitoare de la Gura Humorului, estimată la 160 de milioane de euro, și proiectul de modernizare a aproape 53 de kilometri de drumuri județene, în valoare de peste 430 de milioane de lei.

„Gândiți-vă că sunt 160 de milioane de euro varianta ocolitoare la Gura Humorului. 85 de milioane de euro, bani europeni nerambursabili pentru cel mai mare pod din județul Suceava. Zeci de kilometri de drum județean, zeci de kilometri de pistă de bicicletă, iluminat public. Sunt aproximativ 300 de milioane de euro care au plecat în rețeaua de infrastructură”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Un alt capitol îl reprezintă refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din vara anului trecut.

În zona Broșteni, administrația județeană a intervenit inițial cu fonduri proprii pentru restabilirea circulației, iar ulterior a obținut finanțare europeană prin programul RESTORE, pentru lucrări de modernizare și refacere a drumurilor și podurilor.

„Am reușit să reconstruim acea zonă și inclusiv astăzi avem în licitație un drum pe fonduri europene nerambursabile de aproximativ 36 de milioane de euro care pleacă de la Broșteni și ajunge până la Panaci, inclusiv o parte de drum care a fost afectată de inundații, în acel program RESTORE”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Investițiile au vizat și patrimoniul cultural al județului. La Cetatea de Scaun a Sucevei se desfășoară lucrări de restaurare și întreținere, finanțate din bugetul județean. Intervențiile au urmărit, între altele, reducerea infiltrațiilor de apă, refacerea unor elemente de construcție și pregătirea unor spații pentru vizitare.

„Cele două proiecte, care cumulează undeva spre aproape 10 milioane de euro, sunt finanțate integral de Consiliul Județean Suceava și au făcut, pe de o parte, să scăpăm de problema infiltrațiilor de apă, cel puțin pentru o anumită perioadă (...)

Vorbesc de balustrade, vorbesc de podul de acces care a fost schimbat, vorbesc de contraescarpă, vorbesc de chituirea zidurilor, de punerea în circuitul vizitabil a cisternei”, a declarat Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei.

În sănătate, investițiile finalizate în primii doi ani au însumat, potrivit datelor prezentate de administrația județeană, aproape 21 de milioane de euro.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, proiectele au inclus modernizarea secției de Oncologie, digitalizarea, reabilitarea energetică și achiziția de echipamente medicale.

Unul dintre aparatele noi este un mamograf cu tomosinteză, care permite examinări detaliate ale sânului și poate fi utilizat în programele de depistare precoce a cancerului mamar.

„Suntem în încăperea în care este instalat un mamograf cu posibilitate de tomosinteză, achiziționat printr-un program transfrontalier cu fonduri de la Consiliul Județean. Prin el va fi posibil să derulăm un program de depistare precoce a cancerului de sân la femei”, a declarat Valeriu Gavrilovici, director medical la Spitalul Clinic Județean Suceava.

Tot la Spitalul Județean Suceava, aparatura modernă este folosită și pentru recuperarea medicală. Pacienții cu afecțiuni neurologice sau ortopedice pot beneficia de dispozitive robotizate care îi ajută să execute mișcări pe care nu le pot realiza singuri.

Unele echipamente susțin membrele afectate, în timp ce altele preiau o parte din greutatea corpului și facilitează reeducarea mersului.

Medicii precizează însă că durata recuperării diferă de la un pacient la altul, în funcție de afecțiune și de evoluția individuală.

„Într-adevăr, ajută în recuperarea pacienților, dar nu putem estima dacă pacientul se va recupera după 10 zile sau după 14–20 de zile”, a declarat Smaranda Jurchiș Irimie, medic Medicină fizică și reabilitare.

Pentru pacienții care folosesc aceste echipamente, diferențele sunt resimțite în timpul ședințelor de recuperare. O pacientă care urmează tratament de aproximativ zece zile spune că aparatul o ajută să își controleze mai bine mișcările.

„Foarte ușor, adică mă reglez mai bine. Nici nu m-am gândit că o să ajungă și aici așa ceva”, spune o pacientă.

Pe lista investițiilor din sănătate se află și extinderea Unității de Primiri Urgențe și modernizarea secției de Anestezie și Terapie Intensivă. Proiectul, estimat la aproximativ 20 de milioane de euro, se află în evaluare și include amenajarea unei săli de operație pentru pacienții cu traumatisme multiple.

În paralel, fondurile europene sunt utilizate pentru modernizarea bibliotecilor, renovarea energetică a unor clădiri publice și achiziția de microbuze școlare electrice.

Consiliul Județean Suceava are investiții în stadii diferite de realizare. Unele sunt deja funcționale, altele se află în șantier, iar pentru proiectele de mare anvergură urmează etapele de proiectare și execuție. Valoarea totală anunțată de administrația județeană depășește un miliard de euro.