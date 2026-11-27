Valul de ger face primele victime în România: doi morți. Ninsorile și viscolul se extind, iar mai multe drumuri sunt închise

1 minut de citit Publicat la 08:39 27 Noi 2026 Modificat la 08:46 27 Noi 2026

România, sub asediul iernii: Doi morți din cauza hipotermiei, drumuri închise și accidente provocate de ninsori şi viscol. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Valul de frig care a cuprins România face primele victime. Doi oameni au murit în ultimele ore la Iași, după ce au ajuns la spital în stare critică, cu hipotermie severă. Ninsorile și viscolul se extind însă în tot mai multe zone. Sunt drumuri închise, iar din cauza vremii extreme s-au produs și foarte multe accidente.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 30 noiembrie, 28 decembrie. Meteorologii susţin că vom avea un început de decembrie mai rece decât de obicei, cu valori termice sub mediile climatologice în toate regiunile țării, până la jumătatea lunii.

Două persoane au decedat în județul Iași în decurs de 24 de ore, după ce au fost găsite în hipotermie. Ambele persoane au ajuns în stare critică la urgențe, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe "Sfântul Spiridon", însă medicii nu au putut face nimic ca să-i salveze.

Primul caz a fost în satul Perieni din comuna Probota – o femeie de 49 de ani a fost găsită într-un șanț. Aceasta se afla în stop cardiorespirator, iar temperatura corpului său, măsurată de medici, era de doar 15 grade Celsius. Echipa medicală a încercat să o resusciteze, iar timp de opt ore medicii au continuat să o încălzească, însă inima femeii nu a mai pornit.

Un al doilea caz a fost chiar în municipiul Iași – un bărbat a fost găsit căzut pe o stradă din cartierul Dacia. Acesta nu a răspuns însă la manevrele de resuscitare. Identitatea lui rămâne, deocamdată, necunoscută, iar medicii legiști urmează să stabilească dacă frigul i-a provocat moartea sau nu, dacă bărbatul a suferit vreun accident vascular înainte de a intra în hipotermie.

Ninsori au fost înregistrate și în alte zone ale țării. În Suceava a nins azi-noapte, iar în Masivul Parâng din județul Hunedoara a fost viscol.

De altfel, pe șoselele din țară autoritățile opresc în trafic mașinile pentru a verifica dacă sunt echipate cu anvelope de iarnă.