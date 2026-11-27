De ce vrea Polonia ca NATO să doboare rachetele rusești deasupra Ucrainei: „Alianța va înțelege prea târziu pericolul”

5 minute de citit Publicat la 08:22 27 Noi 2026 Modificat la 08:33 27 Noi 2026

Polonezii au cerut o prezență militară NATO mai puternică în Europa de Est cu ani înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei. FOTO: Getty Images

O analiză realizată de jurnaliștii polonezi de la TVP World avertizează că ezitările NATO în fața incursiunilor rachetelor rusești în spațiul aerian al Alianței riscă să încurajeze Moscova și să slăbească descurajarea militară.

Autorii analizei arată că Polonia încearcă să convingă aliații să accepte interceptarea rachetelor rusești încă deasupra Ucrainei, înainte ca acestea să ajungă în spațiul aerian polonez, și amintesc că Varșovia a avertizat în repetate rânduri Occidentul asupra amenințării reprezentate de Rusia.

Aceste avertismente au fost confirmate ulterior de evoluția evenimentelor. Jurnaliștii atrag atenția că, în lipsa unor măsuri preventive, NATO riscă să învețe lecția prea târziu, eventual după ce o rachetă rusească va lovi o țintă pe teritoriul unui stat aliat.

Bloomberg a relatat miercuri că Polonia le-a cerut aliaților săi din NATO, la reuniunea extraordinară de luni a Consiliului Nord-Atlantic, să ia în considerare tocmai astfel de interceptări. Deși secretarul de stat adjunct în Ministerul Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a refuzat să confirme informația, el a fost clar în privința atitudinii Alianței față de această idee. NATO, a spus el, nu o susține.

Potrivit sursei citate, pericolul acestei reticențe este că Rusia ar putea învăța mai multe din fiecare încălcare succesivă a spațiului aerian NATO decât însăși Alianța. Până când aliații Poloniei vor ajunge la aceeași concluzie ca Varșovia, lucru care este probabil să se întâmple, credibilitatea capacității de descurajare a NATO ar putea fi deja grav afectată.

Blestemul Casandrei

Autorii analizei mai scriu că există o lungă și nefericită istorie în care polonezii le spun prietenilor lor occidentali lucruri despre Rusia pe care aceștia din urmă ar prefera să nu le audă. Merită amintit discursul vizionar rostit în Georgia, în august 2008, de fostul președinte Lech Kaczyński.

„Astăzi Georgia, mâine Ucraina, poimâine statele baltice, iar apoi, poate, va veni rândul țării mele, Polonia”, avertiza el.

Polonezii au cerut o prezență militară NATO mai puternică în Europa de Est cu ani înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Ei au avertizat în repetate rânduri asupra dependenței Germaniei de gazul rusesc. În iunie 2021, cu opt luni înainte de invazie, parlamentul polonez a adoptat o rezoluție care avertiza în mod explicit că Nord Stream 2 ar putea duce la un atac rusesc de amploare asupra Ucrainei.

„Polonia trebuie să aibă uneori sentimentul că a moștenit blestemul Casandrei, personajul nefericit din mitologia greacăruia i-a fost dat darul profeției, dar care a fost condamnată să nu fie niciodată crezută”, scriu jurnali;tii polonezi.

Polonia lasă în urmă mentalitatea de pace

În analiza citată se precizează că Polonia consideră că se află în condiții premergătoare războiului, în timp ce NATO continuă să funcționeze potrivit procedurilor militare din timp de pace.

Măsura în care Polonia a depășit deja mentalitatea specifică timpului de pace este evidentă în două măsuri. Țara și-a relaxat deja cerințele privind identificarea amenințărilor aeriene și pregătește restricții permanente pentru zborurile civile într-o zonă de-a lungul graniței sale estice, pentru a-și sprijini apărarea antiaeriană. Aceste proceduri poloneze mai ferme de identificare nu se aplică însă piloților străini care operează sub comanda NATO în spațiul aerian polonez.

Dificultățile au devenit evidente vinerea trecută, când un pilot suedez de avion de vânătoare, care primise permisiunea condiționată de a doborî o presupusă rachetă de croazieră rusească deasupra Poloniei, nu a putut îndeplini cerințele de identificare din cauza condițiilor meteorologice extrem de nefavorabile.

A aștepta ca o rachetă rusească să intre în spațiul aerian polonez lasă foarte puțin timp pentru a interveni. De aceea, există argumente solide pentru doborârea ei în timp ce se află încă deasupra Ucrainei, o idee pe care Polonia și Ucraina au convenit oficial să o analizeze încă din iulie 2024.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a susținut miercuri că interceptarea rachetelor rusești deasupra Ucrainei, la solicitarea acesteia, ar constitui un act legitim de autoapărare. El a recunoscut dificultățile tehnice implicate și necesitatea unor consultări militare suplimentare.

„Ar trebui să anticipăm amenințările și să reacționăm înainte ca cineva să aibă de suferit”, a declarat el pentru Radio Polonia.

Așa cum a explicat Marek Świerczyński, șeful departamentului de securitate și afaceri internaționale al serviciului de analiză Polityka Insight, într-o analiză publicată în săptămânalul polonez Polityka, natura amenințării rusești se schimbă, de asemenea, mai repede decât sistemele de apărare construite pentru a o contracara.

„Săbiile care ne amenință au depășit scuturile pe care le-am construit cu atâta migală”, a scris el. „Abia concepuserăm un sistem antidrone pentru a contracara dronele Shahed, că ne-am trezit nevoiți să facem față rachetelor de croazieră Kh-101 cu propulsie cu reacție și dronelor Geran-5.”

Avioanele de vânătoare sunt deosebit de utile împotriva unor astfel de obiecte, însă Polonia dispune de prea puține.

Desigur, suplimentarea de către NATO a numărului de avioane de avertizare timpurie AWACS este binevenită. Dar este prea puțin util să vezi o rachetă rusească apropiindu-se dacă mecanismele pentru doborârea ei rămân inadecvate, scriu jurnaliștii polonezi.

Capacitatea de descurajare primește o lovitură

Cu puțin peste șase săptămâni în urmă, la Forumul de Securitate de la Varșovia, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa ale NATO, generalul Alexus Grynkewich, și-a prezentat teoria victoriei, construită în jurul a trei cuvinte categorice: „blochează, slăbește, distruge”. El a vrut să-i asigure pe cei un miliard de cetățeni ai Alianței că „avem situația sub control”.

În apărarea generalului, acesta descria răspunsul NATO la un atac armat, iar Polonia însăși nu a clasificat incidentul de vinerea trecută drept un astfel de atac. Există motive cât se poate de întemeiate pentru ca NATO să dea dovadă de prudență și nimeni întreg la minte nu și-ar dori un război cu Rusia.

Dar să ne gândim ce au învățat rușii din evenimentele ultimelor zile. Trei dintre rachetele lor de croazieră au intrat pe teritoriul NATO fără să fie interceptate și fără ca Rusia să suporte consecințe serioase. Indiferent de circumstanțele incursiunii, precedentul a fost deja creat.

„Una dintre lecțiile ultimilor ani este că circumstanțele au obiceiul neplăcut de a face necesare decizii care anterior erau considerate inacceptabile, adesea la un cost considerabil mai mare decât cel care ar fi fost suportat dacă ar fi fost luate mai devreme.

Fără îndoială, în cadrul NATO au loc discuții la care nu avem acces. Am putea afla mai multe când miniștrii de Externe ai Alianței se vor reuni miercurea viitoare”, este concluzia analizei jurnaliștilor polonezi.