„Teoria Victoriei”. Planul NATO dacă Putin ordonă atacul. De la drone și AI la lovituri asupra structurilor de comandă

Planul lui Grynkewich urmărește să clarifice modul în care NATO ar răspunde unei posibile incursiuni pe teritoriul său. Foto: Getty Images

NATO pregătește un plan pentru apărarea flancului său estic în cazul unui posibil atac al Rusiei, care prevede integrarea dronelor și a inteligenței artificiale în operațiunile militare, relatează Bloomberg. Planul, denumit „Teoria Victoriei”, urmează să fie prezentat pe 12 octombrie în Polonia de generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO în Europa.

De asemenea, un oficial NATO a confirmat existența planului pentru Kyiv Independent.

Deși oficialii aliați au declarat că un atac convențional al Rusiei asupra NATO nu este iminent, aceștia au avertizat că Moscova ar putea încerca să testeze flancul estic al alianței prin atacuri hibride sau incursiuni ale dronelor.

Potrivit Bloomberg, planul lui Grynkewich urmărește să clarifice modul în care NATO ar răspunde unei posibile incursiuni pe teritoriul său și să asigure publicul că alianța este pregătită.

Ce prevede planul

Potrivit surselor publicației, planul ar urma să detalieze modul în care capacitățile militare tradiționale vor fi integrate cu noile tehnologii apărute după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Alianța intenționează să respingă o posibilă incursiune rusă printr-o combinație de forțe terestre și alte mijloace, inclusiv drone și sisteme de lovire ghidate de inteligență artificială.

Ulterior, forțele aliate ar urmări să distrugă structurile ruse de comandă și control, pentru a obține o victorie rapidă și decisivă.

În același timp, planul prevede că NATO ar evita orice provocări din partea sa, în timp ce ar acționa pentru contracararea atacurilor hibride rusești.

NATO nu a comentat public conținutul planului. Tensiunile dintre Rusia și alianță au crescut puternic de la izbucnirea războiului pe scară largă din Ucraina, în 2022, Moscova lansând în mod repetat amenințări la adresa membrilor NATO și a țărilor care sprijină Kievul.

Îngrijorările sunt alimentate și mai mult de intensificarea atacurilor hibride rusești și a provocărilor pe teritoriul NATO, de la incursiunile dronelor în Polonia și România până la presupusele operațiuni de sabotaj sprijinite de Moscova în Estonia și Germania.

Țările baltice, considerată cea mai vulnerabilă regiune

Regiunea Mării Baltice este adesea menționată drept cel mai probabil punct de izbucnire al unei confruntări între Rusia și NATO, însă guvernele din regiune au declarat că nu văd semne că Moscova ar pregăti un atac convențional în viitorul apropiat.

Cu toate acestea, oficiali estonieni au declarat recent pentru Financial Times că Tallinn mută nucleul forțelor sale într-o bază recent extinsă, aflată la mai puțin de 50 de kilometri de granița cu Rusia, pentru a putea răspunde mai bine unui posibil atac rusesc.

Recent, șeful NATO, Mark Rutte, a transmis că Alianța este "pregătită" să facă faţă atacurilor cibernetice ruseşti şi altor forme de război hibrid.

"Rusia îşi intensifică acţiunile în domeniul cibernetic şi de altă natură, dar NATO este pregătită pentru asta", a declarat Mark Rutte la o ceremonie de comemorare a atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York.