Cătălin Predoiu avertizează că amenințările hibride „cresc în intensitate și frecvență”: România are nevoie urgentă de resurse

NATO Hybrid Symposium 2026 a avut loc la București în zilele de 15 și 16 octombrie,

Cătălin Predoiu a avertizat, în deschiderea lucrărilor NATO Hybrid Symposium 2026, care a avut loc în București, că amenințările hibride cresc în intensitate și frecvență. Ministrul Afacerilor Interne a adăugat că România are nevoie urgentă de resurse și legislație adaptată pentru contracararea acestor amenințări, relatează Agerpres.

Guvernul trebuie să aloce urgent resurse logistice corespunzătoare acestor amenințări, iar Parlamentul să adapteze rapid legislația, pentru ca răspunsul României să mențină nivelul de siguranță necesar, a spus ministrul de Interne.

„Fără aceste intervenții din partea Guvernului și a Parlamentului, cei aflați sub Tricolor, indiferent de instituție și de linia de apărare, nu vor putea menține, pe termen mediu și lung, nivelul de siguranță necesar. Știu că 'plouă' cu nevoi și solicitări din toate direcțiile și nu discut aici legitimitatea lor. Sunt conștient de starea în care se află bugetul, dar îmi fac datoria să spun că, fără apărare militară și civilă, securitate națională și ordine publică, nicio activitate economică, socială sau politică nu se poate desfășura în condiții normale în nicio țară, inclusiv în România”, a precizat Cătălin Predoiu.

În intervenția sa, Predoiu a lăudat instituțiile din subordinea sa pentru modul în care a contracarat amenințările hibride care au vizat România.

„Am deschis, la București, NATO Hybrid Symposium 2026, desfășurat în zilele de 15 și 16 octombrie, cel mai important forum al Alianței dedicat amenințărilor hibride, cu un discurs despre evoluția acestor amenințări și contribuția României la contracararea lor. Amenințările hibride cresc în intensitate și frecvență.

Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi considerabile pentru contracararea lor, prin structurile sale - DGPI, Poliția de Frontieră, inclusiv Garda de Coastă, Poliția Română și DSU/IGSU -, în cooperare cu celelalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cu Administrația Prezidențială”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

NATO Hybrid Symposium 2026 a fost găzduit în premieră de România, reunind experți și reprezentanți ai statelor aliate și partenere pentru valorificarea experienței acumulate și dezvoltarea unor soluții concrete de prevenire și contracarare a amenințărilor hibride.

„Alături de Jean-Charles Ellermann-Kingombe, asistent al secretarului general al NATO pentru inovare, amenințări hibride și domeniul cibernetic, am subliniat că răspunsul nostru trebuie să se bazeze pe unitate, fermitate și acțiune comună. Amenințările hibride nu pot fi abordate izolat. Avem nevoie de coordonare strânsă între aliați, de cooperare între NATO și Uniunea Europeană și de măsuri concrete pentru protejarea instituțiilor democratice, a infrastructurilor critice și a securității cetățenilor.

Cooperarea în cadrul NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămân piloni fundamentali ai securității României. Voi continua să susțin consolidarea cooperării instituționale, dezvoltarea capacităților de prevenire și răspuns și întărirea rezilienței României în fața acțiunilor ostile care vizează securitatea noastră și a aliaților”, a arătat ministrul interimar de Interne.