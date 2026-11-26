Ilie Bolojan îi răspunde lui George Simion, care a cerut PNL să susțină o moțiune de cenzură: „Sunt un om responsabil”

2 minute de citit Publicat la 17:37 26 Noi 2026 Modificat la 17:37 26 Noi 2026

Ilie Bolojan este la conducerea PNL din iulie 2025. FOTO: Inquam Photos /Octav Ganea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat joi la discuțiile despre o posibilă moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, după ce George Simion le-a cerut liberalilor și celor din USR să se alăture AUR pentru a demite Executivul. Bolojan spune că o nouă criză politică nu ar fi potrivită în acest moment, când România trebuie să își pregătească bugetul pentru 2027 și urmează să fie evaluată de agențiile de rating.

Întrebat joi, la Suceava, dacă ar trebui depusă o moțiune de cenzură, liderul PNL a evitat să dea un răspuns direct, dar a explicat de ce consideră că România are nevoie de un guvern care să poată lua decizii în perioada următoare.

„Sunt un om responsabil. Cred că trebuie să avem un buget cât mai repede posibil. Suntem în pragul iernii. E un an important, anul următor, vom avea evaluarea de rating a ţării”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a avertizat că o eventuală blocare a activității Guvernului ar putea crea probleme într-un moment important pentru economie.

„Cred că, strict în această perioadă, n-ar fi bine să avem situaţii în care guvernul să nu fie operaţional. E o problemă de responsabilitate pentru ţara asta”, a mai spus liderul liberalilor.

Bolojan a amintit și de acordul încheiat de PNL cu premierul Luca Niculescu, care stabilește condițiile în care liberalii susțin actualul Executiv.

„Sper că până atunci avem aceste probleme rezolvate, nu pentru că e un acord politic, ci pentru că e o problemă de responsabilitate pentru ţara noastră”, a precizat el, menționând că acordul este gândit până în februarie.

Potrivit documentului semnat în octombrie, PNL s-a angajat să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la 1 martie 2027, atât timp cât Guvernul respectă angajamentele asumate și principiile bunei guvernări.

Simion le-a cerut liberalilor să voteze alături de AUR pentru demiterea Guvernului

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce președintele AUR, George Simion, a lansat miercuri un apel către parlamentarii PNL și USR să susțină o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu.

Liderul AUR a făcut aceste declarații după adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a trecut cu voturi inclusiv din partea PNL și USR.

Simion i-a criticat pe liberalii care au votat pentru învestirea Guvernului Niculescu, dar care acum susțin moțiuni împotriva unor membri ai Cabinetului.

„Așa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea ședință a Parlamentului. Poate vă gândiți să votați și împotriva guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a declarat George Simion.

AUR anunță că moțiunea de cenzură este aproape gata, dar nu are suficiente semnături

Tot miercuri, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că textul moțiunii de cenzură este aproape finalizat. Problema este însă numărul de semnături necesare pentru depunerea documentului în Parlament.

„Moțiunea de cenzură este aproape scrisă, nu asta este problema. Problema e să avem suficiente semnături pentru a o putea depune”, a spus Peiu.

Acesta a explicat că moțiunea va cuprinde promisiunile pe care AUR consideră că actualul Guvern nu le-a respectat, precum și deciziile luate în contradicție cu programul de guvernare.

Petrișor Peiu a precizat că nu a discutat personal cu Ilie Bolojan sau cu liderul USR, Dominic Fritz, despre susținerea moțiunii, dar că a purtat discuții cu reprezentanți ai altor partide.

Potrivit acestuia, AUR are 92 de parlamentari și ar avea nevoie de sprijinul altor formațiuni pentru a strânge cele 116 semnături necesare depunerii unei moțiuni de cenzură.