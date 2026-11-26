DOCUMENTUL care arată că salariile, pensiile și alocațiile ar putea fi înghețate pentru 5 ani. Datoria rămâne peste 60% până în 2031

3 minute de citit Publicat la 15:44 26 Noi 2026 Modificat la 15:44 26 Noi 2026

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, în ședința de guvern. Foto: gov.ro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern de joi că, în 2027, nu vor putea fi adoptate măsuri care să majoreze cheltuielile cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială. Astfel, salariile, alocațiile, pensiile și anumite indemnizații ar putea fi înghețate anul viitor. Potrivit notei de informare prezentate de ministrul Finanțelor, pragul datoriei publice va rămâne peste 60% până în 2031. Potrivit legii, guvernul nu poate „aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public” când datoria depășește 60% din PIB.

Raportul arată că datoria publică va ajunge în 2027 la 63,5% din PIB, iar în 2031 va scădea ușor, la 61,2% din PIB. Anul acesta, datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. În ultimii ani, guvernele s-au împrumutat tot mai mult pentru a plăti pensiile, salariile și pentru investiții.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea pe care Alexandru Nazare a făcut-o joi, în ședința de Guvern.

Astfel, mai mult de un milion de bugetari ar putea rămâne cu veniturile înghețate până în 2031. Pentru pensii se caută o derogare de la legea responsabilității fiscal-bugetare, astfel încât de la 1 ianuarie 2027 pensiile să fie indexate cu 7,3%.

„Domnul ministru Nazare a prezentat informarea privind Legea responsabilității fiscal-bugetare. Aceasta prezintă implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB. Datoria a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lui 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor pe care le știți. Urmează să fie făcută o analiză la nivel guvernamental”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, la finalul ședinței de guvern.

Ce prevede legea responsabilității fiscale

Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, atunci când datoria publică depășește 60% din PIB, Guvernul trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile din sectorul public și pe cele cu asistența socială. Măsurile pot fi exceptate în situații extraordinare, dacă nu afectează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

Ce prevede legea:

ART. 10 În cazul în care raportul dintre datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, şi produsul intern brut depăşeşte valoarea de referinţă de 60% din produsul intern brut, prevăzută la art. 1 din Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat la tratatele Uniunii Europene, se implementează măsuri pentru încadrarea indicatorului pe o tendinţă de scădere suficientă şi de apropiere de valoarea de referinţă într-un ritm satisfăcător în perioada de ajustare, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2024/1.263.

ART. 13 Limite pentru datoria publică calculată conform metodologiei Uniunii Europene:

1. Dacă datoria publică depăşeşte 45% din produsul intern brut, dar se situează sub 50% din produsul intern brut, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind justificarea creşterii datoriei şi prezintă propuneri pentru menţinerea acestui indicator la un nivel sustenabil.

2. Dacă datoria publică depăşeşte 50% din produsul intern brut, dar se situează sub 55% din produsul intern brut:

a) Guvernul prezintă public şi aplică în cel mai scurt timp un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în produsul intern brut;

b) programul prevăzut la lit. a) cuprinde, fără a se limita la acestea, şi măsuri care determină îngheţarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public;

c) măsurile cuprinse în programul prevăzut la lit. a) se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea măsurilor într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care sa constatat depăşirea procentului de datorie publică.

3. Dacă datoria publică depăşeşte 55% din produsul intern brut, dar se situează sub 60% din produsul intern brut:

a) se aplică prevederile pct. 2;

b) Guvernul iniţiază măsuri care să determine îngheţarea cheltuielilor totale privind asistenţa socială din sistemul public;

c) măsurile prezentate potrivit lit. b) se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea acestora într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

4. Dacă datoria publică depăşeşte 60% din produsul intern brut:

a) se aplică prevederile pct. 3;

b) Guvernul iniţiază şi aplică un program de reducere a datoriei publice potrivit prevederilor art. 10;

c) măsurile cuprinse în programul prevăzut la lit. b) se aplică prin aprobarea unor acte normative la nivel de lege, prin care să fie identificate măsuri urgente de reducere a deficitului bugetar şi a datoriei publice, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

5. Prevederile pct. 2, 3 şi pct. 4 lit. a) nu se aplică în condiţiile manifestării unor circumstanţe extraordinare, dacă neaplicarea nu periclitează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu şi lung.”