Avertisment cinic al Kremlinului, care cere UE să nu mai ajute militar Ucraina. „În loc să repare școlile, cheltuiesc bani pe gloanțe”

4 minute de citit Publicat la 15:47 26 Noi 2026 Modificat la 16:03 26 Noi 2026

Vladimir Putin, alături de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a avertizat joi că o creștere a finanțării Ucrainei din partea Uniunii Europene (UE), creștere care ar putea fi inclusă în bugetul celor 27 de state membre ale UE pentru perioada 2028-2034, ar putea afecta negocierile de pace, informează EFE, preluată de Agerpres.

„UE intenționează să aloce încă o sumă mare de bani războiului. Aceștia nu sunt bani pentru pace”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în timpul conferinței sale de presă telefonice zilnice.

El a adăugat că această decizie ar avea consecințe „nu foarte bune” pentru negocierile dintre Rusia și Ucraina, care au fost reluate luna aceasta la Abu Dhabi cu medierea SUA, după o pauză de aproape nouă luni.

„Regimul de la Kiev, instigat de Europa, se înclină mai puțin spre pace și mai mult spre război. Acest lucru merge împotriva intereselor cetățenilor Ucrainei și ai țărilor europene. În loc să repare școlile, să construiască noi spitale și infrastructură socială și să crească salariile profesorilor și medicilor, cheltuiesc banii pe gloanțe”, a adăugat el.

Joi și vineri se desfășoară o reuniune specială a Consiliului European - în contexul în care liderii UE doresc să participe la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina - la care va fi discutat bugetul UE pentru perioada 2028-2034.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a îndemnat liderii UE să abordeze negocierile privind următorul buget european cu o 'minte deschisă' și un 'spirit constructiv', cu scopul de a ajunge la un acord până la sfârșitul acestui an.

Șeful statului rus, Vladimir Putin, a invitat reprezentanții europeni să viziteze Moscova pentru consultări înainte de a-și da aprobarea pentru participarea europeană la viitoarele negocieri privind Ucraina, amintește EFE.

Rusia neagă pierderile mari suferite în Ucraina și menționează victimele făcute de americani în Vietnam și Afganistan

Pe de altă parte, autoritățile ruse au reacționat și la o declarație făcută recent de secretarul general al NATO, Mark Rutte, legată de pierderile de vieți omenești înregistrate de armata rusă în Ucraina.

Rutte a comparat numărul de soldați pe care Rusia îi pierde lunar în Ucraina - peste 50.000 în octombrie - cu cei aproximativ 56.000 de soldați americani care au murit pe parcursul întregului război din Vietnam.

„Manipularea cifrelor a fost mult timp unul dintre instrumentele preferate ale occidentalilor”, a declarat Serghei Șoigu, secretarul Consiliului Securității Rusiei, într-un comunicat de presă.

Șoigu, care l-a acuzat pe Rutte că „a scos comparația din joben”, a afirmat că, pentru a aprecia 'amploarea agresiunii' din Vietnam, trebuie să ne amintim că SUA au lansat 7,5 milioane de bombe asupra țărilor din regiune, 'mai mult decât toate taberele care au luptat în al Doilea Război Mondial la un loc'.

Mai mult, el l-a criticat pe șeful NATO pentru că a ignorat moartea a 3,4 milioane de vietnamezi, dintre care două milioane de civili, pe lângă cei 400.000 de morți din Laos și Cambodgia. El a adăugat că între două și cinci milioane de oameni au suferit efectele atacurilor chimice ale Washingtonului.

„Totuși, Vietnamul nu este singurul exemplu al dublei măsuri a lui Rutte. Să nu uităm Afganistanul, unde 20 de ani de ocupație occidentală au făcut 200.000 de morți”, a subliniat el.

Rutte a subliniat recent că Rusia a pierdut peste 50.000 de oameni pe frontul ucrainean în octombrie, morți și răniți, și a comparat aceste pierderi cu cele suferite de armata americană în timpul celor 14 ani de lupte din Vietnam.

Reacția lui Șoigu, fostul ministru al apărării care a recunoscut doar 5.937 de morți în rândurile Forțelor Armate Ruse în septembrie 2022, vine după ce presa independentă a estimat că peste 700.000 de soldați ruși au murit în Ucraina.

Date oficiale al statisticii ruse: Armata Moscovei a pierdut o jumătate de milion de militari. Alți 200.000 sunt dați dispăruți

Portalurile de știri Meduza și Mediazona au concluzionat, după analizarea bazei de date Rosstat (Serviciul Federal de Statistică al Statului Rus), care a fost piratată, că Rusia a pierdut o jumătate de milion de oameni între februarie 2022 și septembrie anul trecut, pe lângă peste 200.000 de persoane dispărute.

Această cifră este de aproape nouă ori mai mare decât numărul de soldați pierduți de Armata Roșie în capturarea Berlinului în 1945 (aproximativ 78.000). În plus, Moscova ar fi înregistrat peste 55.000 de morți în rândurile sale în primele nouă luni ale anului 2026, considerat cel mai prost an al Rusiei în ceea ce privește câștigurile teritoriale.

Prin urmare, jurnaliștii estimează că pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu ucrainean cucerit, Armata Rusă a pierdut între 120 și 180 de soldați, de două până la trei ori mai mulți decât în anul precedent.

Cel mai flagrant caz este bătălia pentru controlul orașului ucrainean Pokrovsk (cu o populație de 60.000 de locuitori înainte de război), în care se estimează că armata rusă a suferit peste 100.000 de morți între 2024 și începutul acestui an, potrivit presei independente.

Președintele rus Vladimir Putin susține că trupele sale au inițiativa pe toate fronturile, că este o chestiune de timp până când vor captura Donbasul și refuză să discute despre pierderile din tabăra rusă.