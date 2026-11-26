2 minute de citit Publicat la 14:34 26 Noi 2026 Modificat la 14:36 26 Noi 2026

Românii vor călători cu trenurile "Regele Ferdinand", "Regina Maria" sau "Iuliu Maniu". CFR anunță pe ce rute vor circula. Sursa foto: Agerpres

CFR Călători va atribui simbolic numele unor personalităţi care au contribuit la realizarea Marii Uniri unui număr de cinci trenuri care tranzitează Alba Iulia, în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, cu prilejul împlinirii a 108 ani de la Marea Unire din 1918, informează compania, printr-un comunicat, potrivit Agerpres.

"Din respect profund pentru istorie, CFR Călători îşi reafirmă şi în acest an angajamentul de a fi o punte între regiunile României şi Alba Iulia. Compania va facilita accesul cetăţenilor la manifestările centrale, asigurând legături feroviare constante către «inima Marii Uniri». Pentru a onora semnificaţia acestui eveniment şi a aduce un omagiu personalităţilor care au făcut posibilă Marea Unire, CFR Călători va atribui pentru o zi, în mod simbolic, nume cu rezonanţă istorică pentru cinci dintre trenurile sale care converg spre Alba Iulia", se arată în comunicat.

Astfel, în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, trenul IR 1835, care circulă pe ruta Bucureşti Nord - Craiova - Simeria - Alba Iulia - Cluj-Napoca, va purta numele "Regele Ferdinand I Întregitorul", iar trenul IR 1763, care circulă pe ruta Iaşi - Suceava - Cluj-Napoca - Alba Iulia - Simeria - Arad - Timişoara Nord, va purta numele "Regina Maria a României".

De asemenea, pe 1 decembrie, trenul R 2441 (Târgu Mureş - Războieni - Teiuş - Alba Iulia - Sibiu) va purta numele "Ion I.C. Brătianu", trenul IR 1836 (Cluj-Napoca - Alba Iulia - Simeria - Craiova - Bucureşti Nord) va purta numele "Iuliu Maniu", iar trenul IC 522/532 (Arad - Alba Iulia - Teiuş - Braşov - Bucureşti Nord) va purta numele "Vasile Goldiş".

"Traseele acestor garnituri speciale traversează şi unesc simbolic provinciile istorice - Banat, Crişana, Maramureş, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia şi Muntenia – aducându-le împreună la Alba Iulia. Prin acest demers, CFR Călători subliniază faptul că, indiferent de vremuri, trenul rămâne un simbol al unităţii, al continuităţii şi al coeziunii naţionale", precizează sursa citată.

Potrivit companiei, călătorii au la dispoziţie mai multe opţiuni pentru a ajunge la Alba Iulia, atât prin trenuri directe, cât şi prin trenuri cu transfer în staţiile de legătură.

"Dincolo de simbolistica zilei de 1 Decembrie, misiunea CFR Călători rămâne aceeaşi în fiecare zi a anului: să conecteze România, oferind o alternativă de transport sigură şi prietenoasă cu mediul prin cele circa 1000 de trenuri operate zilnic. Astfel, indiferent din ce colţ al ţării pornesc la drum, călătorii au la dispoziţie opţiuni flexibile de a ajunge la Alba Iulia – atât prin trenuri directe, cât şi prin trenuri cu transfer în staţiile de legătură", se menţionează în document.

Reprezentanţii operatorului feroviar reamintesc călătorilor că, indiferent de modalitatea de achiziţie a biletelor - online, prin aplicaţia mobilă sau la ghişee – aceştia beneficiază de oferte comerciale, detaliate pe site-ul oficial al companiei, www.cfrcalatori.ro, la secţiunile dedicate ofertelor şi facilităţilor pentru traficul intern.