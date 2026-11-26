Drumul Expres Brăila-Galați nu se deschide nici în 2026, deși este 99% făcut, pentru că hoții au furat hobanele podului peste Siret

Hoții au furat hobanele podului de pe Drumul Expres Brăila-Galați SURSĂ FOTO: Facebook - Cristian Pistol

Drumul Expres Brăila - Galați (DEx6), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din sud-estul României, nu va mai fi deschis în 2026, deși este finalizat în proporție de 99%, pentru că hoții au furat componente esențiale ale podului hobanat peste Siret, iar constructorul UMB așteaptă acum înlocuirea acestora pentru a duce lucrările la final. Finalizarea obiectului era anunțată pentru sfârșitul anului 2023, însă termenul a tot fost amânat.

Constructorul a făcut plângere la Poliție, însă, între timp, au dispărut și alte piese, iar înlocuirea celor furate nu va fi posibilă până la sfârșitul anului, a precizat CNAIR pentru Adevărul.

Poliția anchetează cazul

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru furt, după ce mai multe elemente de prindere a hobanelor şi componente auxiliare ale acestora au fost sustrase de pe şantierul podului peste Siret, aferent Drumului Expres Galaţi-Brăila, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit primelor verificări efectuate de poliţişti, furturile ar fi fost comise în perioada cuprinsă între sfârşitul anului 2025 şi luna iulie 2026, când constructorul a sesizat Poliţia.

„În luna iulie 2026, Secţia 3 Poliţie Galaţi a fost sesizată cu privire la sustragerea mai multor elemente de prindere a hobanelor, precum şi a unor componente auxiliare ale acestora, de pe şantierul unde se desfăşoară lucrările de construire a Podului Expres Galaţi-Brăila. Din primele verificări a reieşit că faptele ar fi fost comise în intervalul cuprins între sfârşitul anului 2025 şi data sesizării poliţiei. În urma sesizării, la nivelul unităţii de poliţie a fost deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor implicate, stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun", a transmis IPJ Galaţi.

CNAR confirmă cu lucrările nu pot fi finalizate în 2026

Constructorul a transmis CNAIR că nu va putea finaliza lucrările în 2026 pentru că nu va putea să înlocuiască anul acesta componentele furate, a precizat pentru Adevărul Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

„Am vorbit și cu constructorul. Din ce ne-a spus acesta, nu vor reuși să aducă anul acesta hobanele și elementele de prindere a hobanelor care au fost furate. Ca atare, lucrările nu vor putea continua până la sosirea acestor elemente”, a declarat Alin Șerbănescu.

„Constructorii au făcut plângere la Poliție. Au și o firmă de pază acolo sau aveau o firmă de pază. Trebuie lămurită treaba de către constructori, atât cu Poliția, cât și cu firma de pază. Cert este că, din cauza furtului, deși Drumul Expres Brăila-Galați este finalizat în proporție de 99%, lipsește o componentă importantă, și anume hobanele podului. Lucrările nu pot avansa pentru că, la podurile hobanate, elementele structurii sunt susținute de aceste hobane, iar construcția înaintează pe măsură ce ele sunt montate. Dacă nu ai hobanele, podul riscă să se dărâme, să se prăbușească”, a mai spus Alin Șerbănescu.

Drumul Expres Brăila-Galați, promis încă din 2023

Drumul Expres Galați-Brăila ar fi trebuit să fie finalizat încă de la finalul anului 2023. La începutul anului 2023, Sorin Grindeanu, care era atunci ministru al Transporturilor, spunea că grupul UMB va termina lucrările până în decembrie, însă termenul de finalizare a fost de atunci mutat de mai multe ori, până s-a ajuns la finalul anului 2026.