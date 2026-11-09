Au început lucrările de consolidare pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, în zona unde s-a surpat terenul. Cât vor dura reparațiile

1 minut de citit Publicat la 19:14 09 Noi 2026 Modificat la 19:14 09 Noi 2026

Au început lucrările de consolidare pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, în zona unde s-a surpat terenul. Foto: Facebook/Cristian Pistol

Au început lucrările de consolidare a terenului surpat de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, care ține închis de mai multe luni sensul de mers dintre Unirea și Turda. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat luni că au început forajele pentru stabilizarea terenului, iar de marți vor începe și betonările. Reparațiile sunt estimate să dureze trei luni, timp în care șoferii vor fi nevoiți să circule în continuare pe DN1.

„Au început deja forajele, iar de mâine încep betonările piloţilor foraţi care vor stabiliza terenul din zona km 66+300 - km 66+500.

Principalele lucrări: consolidarea terenului de fundare şi a rambleului, printr-un sistem de piloţi din beton armat şi micropiloţi injectaţi; refacerea terasamentelor afectate şi reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrilă; refacerea structurii rutiere în zonele afectate; refacerea şi completarea sistemelor de drenaj şi evacuare a apelor; înlocuirea parapetului rutier afectat şi refacerea semnalizării”, a scris Pistol, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, lucrările sunt executate şi suportate integral de constructor, în perioada de garanţie, fără costuri de la bugetul de stat.

„Durata estimată este de 3 luni şi depinde de condiţiile meteorologice. Pe toată această perioadă, circulaţia pe Calea 1 rămâne închisă între nodurile Unirea şi Turda, cu devierea traficului pe DN1, iar pe Calea 2 se circulă normal”, a punctat şeful CNAIR.

Surparea de teren de pe A10 a dus la închiderea circulației încă din vară

Problemele de pe acest tronson al Autostrăzii A10 au apărut în vară, când o alunecare de teren a afectat corpul autostrăzii, în zona kilometrului 66. Pentru siguranța șoferilor, autoritățile au închis sensul Unirea–Turda și au deviat traficul pe DN1. Pe sensul opus, circulația a continuat.

Pe 8 iulie, CNAIR anunța că a găsit, împreună cu constructorul PORR, o soluție pentru repararea definitivă a surpării. La acel moment, era prevăzută o lună pentru elaborarea proiectului tehnic, urmată de aproximativ două luni de lucrări. Acum, la patru luni de la acel anunț, au început forajele pentru consolidarea terenului, iar durata intervenției este estimată la trei luni. Constructorul și-a asumat încă din iulie să suporte integral costurile reparațiilor.