CNAIR a găsit o soluţie pentru repararea definitivă a surpării de teren de pe A10. Circulația pe sensul Unirea–Turda, redirecţionată

1 minut de citit Publicat la 18:47 08 Iul 2026 Modificat la 18:47 08 Iul 2026

CNAIR a găsit o soluţie pentru repararea definitivă a surpării de teren de pe A10. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au transmis că au găsit o soluţie pentru remedierea definitivă a unei surpări de teren care a apărut în zona km 66 al autostrăzii A10, Sebeș–Turda, lotul 4. "Constructorul și-a asumat execuția lucrărilor de remediere definitivă și suportarea integrală a costurilor aferente sectorului afectat", a anunţat CNAIR.

Astfel, din cauza lucrărilor care ar urma să dureze două luni, circulația pe sensul Unirea–Turda va fi redirecționată pe DN1, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda, pe un tronson de aproximativ 19,2 km — cu doar circa 5 km mai lung decât traseul pe autostradă.

"Soluție de remediere definitivă pe A10 Sebeș–Turda, lotul 4, convenită cu constructorul PORR.

La sediul CNAIR a avut loc astăzi o întâlnire între echipele tehnice ale CNAIR și cele ale constructorului PORR, în prezența directorului general al companiei, Cristian Pistol, pentru stabilirea soluțiilor de remediere a surpării de teren apărute în zona km 66 al autostrăzii A10, Sebeș–Turda, lotul 4.

În urma discuțiilor, constructorul și-a asumat execuția lucrărilor de remediere definitivă și suportarea integrală a costurilor aferente sectorului afectat.

Începând de luni, 13 iulie 2026, timp de o lună, echipele tehnice ale constructorului, împreună cu DRDP Cluj, vor elabora proiectul de remediere, prin care se stabilesc soluțiile tehnice și modul de execuție a lucrărilor.

Ulterior, lucrările de consolidare sunt estimate să dureze aproximativ două luni.

Pe durata lucrărilor, circulația pe sensul Unirea–Turda este redirecționată pe DN1, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda, pe un tronson de aproximativ 19,2 km — cu doar circa 5 km mai lung decât traseul pe autostradă", a transmis CNAIR.

Pe sensul opus, circulația se menține

"Soluția a fost aleasă întrucât zona de instabilitate afectează direct calea aferentă acestui sens: mutarea integrală a traficului pe DN1 îndepărtează participanții la trafic de sectorul activ de la km 66 și menține separarea fizică a fluxurilor, evitând concentrarea întregului trafic — inclusiv a celui greu — în imediata vecinătate a cedării.

Pe sensul opus, circulația se menține pe autostradă.

Zona se află în permanentă monitorizare, iar CNAIR intervine ori de câte ori este necesar pentru asigurarea siguranței participanților la trafic. Măsura are caracter temporar și reversibil și va fi ridicată de îndată ce condițiile de siguranță o permit", au mai precizat autorităţile.