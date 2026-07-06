Se închide circulația pe 17 km din Autostrada A10 Sebeș – Turda, după ce s-a stricat asfaltul. Pe unde va fi deviat traficul

1 minut de citit Publicat la 16:15 06 Iul 2026 Modificat la 16:15 06 Iul 2026

Se închide circulația pe 17 km din Autostrada A10 Sebeș – Turda. Sursa foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

CNAIR a transmis, luni, că, începând de marți, 7 iulie, se închide circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj, pentru "lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață".

"Se închide circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj.

În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat.

Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță.

Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920", au transmis autorităţile.