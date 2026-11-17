Se deschide traficul prin tunelul Momaia de pe A1 Sibiu-Pitești. Când vor fi inaugurați cei 10 km între Tigveni și Curtea de Argeș

2 minute de citit Publicat la 18:46 17 Noi 2026 Modificat la 18:50 17 Noi 2026

Se deschide traficul prin tunelul Momaia de pe A1 Sibiu-Pitești. Când vor fi inaugurați cei 10 km între Tigveni și Curtea de Argeș. Sursa colaj foto: Facebook/Stefan Ovidiu Popa

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ştefan-Ovidiu Popa, a anunţat marţi că cei 10 km ai Secţiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeş) din autostrada Sibiu-Piteşti vor putea fi deschiși traficului rutier începând cu 3 decembrie, după ce a fost identificată, împreună cu constructorul, o soluție temporară pentru constituirea echipelor de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunelul Momaia.

Anunţul a fost făcut de ministrul Transporturilor pe Facebook, unde acesta a publicat și imagini cu tronsonul autostrăzii Sibiu-Pitești care va putea fi folosit de șoferi în mai puțin de trei săptămâni.

"Cei 10 km ai Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) din autostrada Sibiu-Pitești vor putea fi dați în circulație din 3 decembrie! Am identificat o soluție temporară, alături de constructor, pentru a putea constitui echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunel", a scris Ştefan-Ovidiu Popa pe contul său de Facebook.

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Pentru asigurarea unei soluții durabile, ministrul Transporturilor și Infrastructurii a înaintat deja Guvernului memorandumul care permite angajarea personalului specializat necesar operării tunelului Curtea de Argeș (Momaia).

"Tunelul de 1.350 m, cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, are nevoie de oameni care să-l mențină în funcțiune non-stop: echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție", a precizat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii (CNAIR), într-o postare pe Facebook.

"Aceste echipe mixte ne vor ajuta să asigurăm mentenanţa în tunelul Momaia şi vor funcţiona până în momentul în care vor veni şi cu soluţia pe termen lung, pentru că avem şi o soluţie pe termen lung. Şi anume: am semnat memorandumul pentru angajarea pesonalului specializat. L-am înaintat deja către Guvern, aşteptăm să fie semnat, după care vor demara toate aceste proceduri pentru a angaja personalul specializat. (...).

În paralel, până la finalizarea procedurilor de angajare și de pregătire a acestor echipe specializate, avem o variantă provizorie care permite deschiderea circulației încă din acest an", a mai transmis oficialul.

Ştefan-Ovidiu Popa a mai precizat că reprezentanţii CNAIR formează deja o echipă mixtă din angajați detașați de la Secțiile de Drumuri și din specialiști ai constructorului austriac (PORR).

"(...). Imediat ce această echipă va fi operațională, se va deschide circulația şi pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1)", a încheiat ministrul Transporturilor mesajul scris pe Facebook.

Odată cu deschiderea celor 9,86 km ai Secțiunii 4, se va circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai Autostrăzii Sibiu-Pitești, a subliniat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, marţi seara, într-o postare pe Facebook.