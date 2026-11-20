Imagini cu reparaţiile de pe Autostrada A10. Circulaţia pe sensul Sebeş - Turda, închisă timp de 3 luni, între Unirea şi Turda

Imagini cu reparaţiile de pe Autostrada A10. Circulaţia pe sensul Sebeş - Turda, închisă timp de 3 luni, între nodurile rutiere Unirea si Turda. Sursa colaj foto: Facebook/Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat vineri că lucrările pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeş - Turda, ar putea să dureze trei luni, în funcţie şi de condiţiile meteorologice. Potrivit oficialilor CNAIR, pe toată durata intervențiilor, circulaţia pe sensul Sebeș-Turda rămâne închisă între nodurile rutiere Unirea si Turda, traficul fiind deviat pe DN1, iar pe sensul Turda-Sebeș se circulă normal. Lucrările au ca obiectiv stabilizarea sectorului afectat, pentru ca traficul rutier să poată fi reluat în condiții de siguranță.

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au publicat pe Facebook o înregistrare video care surprinde intervențiile realizate în zona afectată. Drumul de mare viteză s-a surpat de mai multe ori de-a lungul timpului – problemele au fost, în 2023, anul trecut, dar şi în acest an, din cauza unor alunecări de teren.

"Imagini de la lucrările pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeș - Turda! Pe sectorul afectat de degradări ale corpului autostrăzii, se lucrează la execuția piloților forați de la baza rambleului. De asemenea, terasamentul din platforma autostrăzii va fi consolidat prin intermediul micropiloților injectați și armați", au precizat oficiali din cadrul CNAIR într-un comunicat publicat pe Facebook, vineri, 20 noiembrie.

Reprezentanţii CNAIR au mai transmis că, în următoarea etapă, vor fi refăcute structura rutieră şi sistemul de drenare, colectare şi evacuare al apelor pluviale. În plus, au adăugat aceştia în document, lucrările de remediere sunt executate şi suportate integral de constructor (PORR), fără costuri de la bugetul de stat.

"În următoarea etapă, va fi refăcută structura rutieră și sistemul de drenare, colectare și evacuare al apelor pluviale. Lucrările de remediere sunt executate și suportate integral de constructor (PORR), fără costuri de la bugetul de stat.

Circulaţia pe sensul Sebeș - Turda rămâne închisă între nodurile rutiere Unirea si Turda, traficul fiind deviat pe DN1. Pe sensul Turda - Sebeș se circulă normal. Obiectivul lucrărilor constă în stabilizarea sectorului afectat și reluarea circulației în condiții de siguranță. Durata estimată a lucrărilor de remediere este de 3 luni, dar depinde și de condițiile meteorologice", a mai subliniat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în comunicatul publicat pe cunoscuta reţea socială.

Surparea de teren de pe A10 a dus la închiderea circulației încă din vară

Problemele de pe acest tronson al Autostrăzii A10 au apărut în vară, când o alunecare de teren a afectat corpul autostrăzii, în zona kilometrului 66. Pentru siguranța șoferilor, autoritățile au închis sensul Unirea–Turda și au deviat traficul pe DN1. Pe sensul opus, circulația a continuat.

Pe 8 iulie, CNAIR anunța că a găsit, împreună cu constructorul PORR, o soluție pentru repararea definitivă a surpării. La acel moment, era prevăzută o lună pentru elaborarea proiectului tehnic, urmată de aproximativ două luni de lucrări. Acum, la patru luni de la acel anunț, au început forajele pentru consolidarea terenului, iar durata intervenției este estimată la trei luni. Constructorul și-a asumat încă din iulie să suporte integral costurile reparațiilor.