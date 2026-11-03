„Autostrada Meșterului Manole, varianta turcească”. Un versant consolidat de constructorii autostrăzii Sibiu-Pitești a luat-o la vale

2 minute de citit Publicat la 09:43 03 Noi 2026 Modificat la 10:13 03 Noi 2026

Secţiunea 2 Boiţa - Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri şi include şapte tuneluri, 24 de poduri şi 24 de viaducte. Foto: Facebook.com/Cristian Pistol

O alunecare de teren a avut loc, luni dimineață, pe un versant de pe Valea Oltului, lângă Drumul Național 7, în zona kilometrului 247. Martorii au declarat pentru Turnul Sfatului că versantul fusese consolidat de constructorii autostrăzii Sibiu-Pitești. Asociația Pro-Infrastructură susține că lucrarea a fost realizată fără ancore forate și că face parte din proiectul pentru tronsonul Boița–Cornetu. De cealaltă parte, constructorul spune că alunecarea de teren nu a afectat construcția autostrăzii, ci doar o lucrare temporară.

Pietrele și pământul au luat-o la vale de pe versantul de pe Valea Oltului sub ochii șoferilor blocați în trafic.

„Am prins blocaj în trafic și cum stăteam în mașină se auzea cum cad bolovani și o ia terenul la vale din cauza ploilor abundente din ultimele zile. Am văzut că au luat-o spre drum plase, beton, tije, inclusiv ce au betonat constructorii”, a spus un martor pentru Turnul Sfatului.

Constructorul a dat asigurări, după incident, că nu a fost afectată construcția autostrăzii. În zonă, asocierea Mapa–Cengiz lucrează la tronsonul Boița–Cornetu.

„Nu e parte din proiect și nu este afectată construcția autostrăzii”, au transmis reprezentanții constructorului, care au adăugat că lucrările de consolidare care s-au făcut pe acest versant au fost temporare.

Asociația Pro Infrastructură însă susține că lucrarea prăbușită făcea parte din proiect și ar fi fost realizată fără ancore forate.

„Autostrada Meșterului Manole, varianta turcească. Așa arăta azi-dimineață versantul vizavi de Restaurantul Boița de pe Valea Oltului, o lucrare de "consolidare" a turcilor de la Mapa-Cengiz care fac Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești.

Constructorii au confirmat pentru Turnul Sfatului că acel torcret, care nu a văzut urmă de ancoră forată, este o sprijinire temporară și "nu e parte din proiect și nu este afectată construcția autostrăzii".

O declarație… nefericită. Siguranța tuturor este parte din proiect! Evident, lucrarea temporară este făcută chiar de ei și este necesară accesului și execuției viaductului care se vede în poze. Deci e parte din proiect. Și chiar dacă e provizorie, ar trebui să țină un pic mai mult decât până la prima ploaie serioasă. Iarna încă n-a venit”, a postat Asociația pe Facebook.

Asociația a atras atenția că atunci când lucrările nu sunt realizate corect, primii puși în pericol sunt muncitorii.

„Se și vede că pământul alunecat a acoperit parțial una din culeele acelui viaduct. Și nu e nevoie să fii specialist să vezi că alunecarea nu este stabilizată. Oricând se poate reactiva. Fix acolo este o zonă publică. Este musai să ne alegem cu un bolovan în cap ca să ne... trezim?!”, a transmis Pro Infrastructură.

Asociația a criticat constructorul pentru modul în care a gestionat per total construcția tronsonului Boița–Cornetu.

„Dincolo de mobilizarea complet nesatisfăcătoare a Mapa-Cengiz, problemele de calitate ne îngrijorează foarte tare. În octombrie 2025 vă prezentam betonul turkish delight al plăcii viaductului de la Boița, chiar în capătul lotului, plin de fisuri dubioase.

Tragem un semnal de alarmă deosebit de serios. Sunt și companii turcești care au demonstrat că și în România se pot achita de obligațiile contractuale la timp și la o calitate decentă.

Solicităm asocierii Mapa-Cengiz să se trezească la realitate: execută cel mai dificil tronson de pe cel mai important proiect rutier al României. Cu betoane fisurate, torcret căzut în cap și mobilizare îndoielnică, nu ajungem nicăieri”, a transmis Pro Infrastructură.