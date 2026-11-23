Grindeanu anunță când ar putea fi luată o decizie privind reducerea taxării muncii: „Deocamdată avem discuții. Să vedem raportul cerut”

1 minut de citit Publicat la 12:16 23 Noi 2026 Modificat la 12:25 23 Noi 2026

Grindeanu: Săptămâna aceasta mă aștept să existe o prezentare a Ministerului Finanțelor a raportului la zi cerut. FOTO: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-o conferință de presă, că nu există în acest moment o propunere concretă privind reducerea taxării muncii, întrucât social-democrații așteaptă raportul actualizat privind situația bugetară, pe care Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, ar urma să îl prezinte în această săptămână.

„Săptămâna aceasta mă aștept să existe o prezentare a Ministerului Finanțelor a raportului la zi cerut, după care să discutăm despre rectificare și despre buget. În mod sigur vom veni cu un proiect de buget anul acesta”.

Întrebat despre a doua rectificare bugetară, Sorin Grindeanu a precizat: „Ar trebui să fie cel puțin săptămâna viitoare. Ar trebui să fie prezentată. Trebuie să vedem acel raport la zi, la 31 octombrie”.

Cât privește alte opțiuni pentru creșterea veniturilor angajaților, în afară de reducerea taxelor pe muncă, Grindeanu a spus:

„Deocamdată nu am mers pe nimic, deocamdată avem discuții, să vedem raportul. Discutăm despre măsuri odată cu discuțiile pe noul buget. O să vedem în săptămânile viitoare.

Nu știu pe ce soluții mergem acum, pentru că nu am văzut raportul de la Ministerul Finanțelor”.

Ce a spus ministrul muncii

Amintim că ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu a fost luată încă o decizie privind stabilirea salariului minim pentru anul 2027.

Oficialul a precizat că există mai multe propuneri venite din partea sindicatelor și patronatelor, printre care reducerea taxării muncii, taxe 0 pe salariul minim și transferarea treptată a unei părți din contribuțiile sociale de la angajat la angajator.

Aceste variante urmează să fie analizate în cadrul Consiliului Național Tripartit (CNT), unde reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor vor discuta și vor lua o decizie privind nivelul salariului minim în următoarele două săptămâni.