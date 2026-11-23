Anchetă după moartea suspectă a lui Dudu Georgescu. "Ar fi găsit un cuțit în corpul lui. Crimă sau sinucidere". Soţia lui, reţinută

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai buni atacanţi din istoria României, a fost găsit mort la vârsta de 76 de ani, săptămâna trecută. Sursa colaj foto: Agerpres

Controversă imensă după ce Dudu Georgescu, golgheterul all-time din Liga 1, a fost descoperit în casa în care locuia în Canada. Anchetatorii iau în calcul o posibilă crimă şi au deschis un dosar pentru moarte suspectă, potrivit publicaţiei Gazeta Sporturilor. Descoperirea şocantă a fost făcută de soția fostului fotbalist, care l-ar fi găsit fără suflare, seara, în locuinţa în care stăteau cu chirie, dar cu răni grave pe corp. "Un cuțit a fost găsit în corpul lui, Marina a fost reținută trei zile", a declarat proprietara apartamentului în care Dudu Georgescu şi-a găsit sfârşitul.

Ajuns la vârsta de 76 de ani, Dudu Georgescu locuia cu chirie într-un apartament administrat de un prieten de-ai lui, Șandor Gavrilă – un fost naist în ansamblul "Ciocârlia" al Ministerului de Interne, plecat în Canada și devenit om de afaceri peste Ocean.

Moartea fostului mare internațional al României s-ar fi produs în urmă cu câteva zile, la începutul săptămânii trecute, şi chiar soţia lui l-ar fi găsit seara, în casă, fără puls, însă cu leziuni grave pe corp.

Polițiştii din Toronto au deschis o anchetă de moarte suspectă, care, în prezent, se află în derulare. Potrivit sursei citate, este luată în calcul inclusiv varianta sinuciderii întrucât, multă vreme, cel care a cucerit de două ori Gheata de Aur a Europei ar fi avut mari probleme de sănătate, greu de gestionat.

Soția lui Șandor, Irina Șandor, a făcut o declaraţie despre partenera de viaţă a lui Dudu Georgescu, pe care a descris-o drept o persoană recalcitrantă, cu reacții impulsive.

"Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu).

Nu știu dacă divorțaseră, a fost o familie care nu avea prieteni foarte mulți. Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza job-urilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea", a declarat Irina Şandor pentru Gazeta Sporturilor.

Ulterior, în cadrul interviului, aceasta a mai oferit următoarele detalii: "Din ce am înțeles, povestea a început după ce el a căzut din pat. E un vecin pe care Marina l-a solicitat să vină în momentul în care Dudu a căzut. A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute, că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la Salvare.

Situația a fost mai critică, dar nu știm tot în detaliu. Am înțeles că Marina a sunat Salvarea, Salvarea a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort. Marina a fost ridicată de poliție, pentru că a fost un prim-suspect. Nu avem dovezi, doar Poliția poate".

Conform mărturiei acesteia, polițiștii ajunși la fața locului după ce a fost dată alarma au descoperit un cuțit în abdomenul fostului fotbalist, precum și urme de sânge în mai multe încăperi ale locuinței, inclusiv în baie.

"Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore. Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi. A spus că se va muta în altă parte la altcineva din clădire, dar bineînțeles că nu e acolo. Nu a fost găsită, nu se știe unde e, ce a făcut.

(...). Când a venit Poliția, au găsit un cuțit în burta lui, au găsit sânge peste tot, în baie. Dar Salvarea a fost mai vigilentă, iar Poliția a venit mai repede", a mai precizat soţia lui Șandor Gavrilă.

Apropiații fostului fotbalist internațional Dudu Georgescu consideră că rezultatele autopsiei ar putea aduce răspunsuri în legătură cu circumstanțele morții sale. În plus, momentan, nimeni nu ştie unde se află soţia acestuia, Marina.